Sina geja želela spreobrniti tako, da bi spala z njim, dogajale pa so se še bolj gnusne stvari

Nekateri starši, ki imajo gejevskega sina, težje sprejmejo dejstvo, da so njihovemu otroku bolj všeč osebe istega spola. Barbara Daly Baekeland je bila očitno ena tistih, ki to težko sprejmejo. Spletna stran stil.kurir.rs je pisala o šokantnih podrobnostih v zvezi z njenim življenjem, ki je bilo zelo tragično.

Barbara se je poročila z lepim in šarmantnim Brooksom Baekelandom, čigar dedek je bil izumitelj plastike Leo Baekeland. Nekoč je bila ena izmed lepših deklet v New Yorku, obenem pa je bila premožna. Čeprav je imela denar in lepoto, njeno življenje ni bilo tako lepo. Pri samo 10 letih se je ubil njen oče. Njen zakon z Brooksom ni bil uspešen, saj naj bi mu lagala in ga varala. Največje težave pa je imela s sinom.

Barbara in Brooks sta imela sina Anthonyja Tonyja Baekelanda, ki je bil gej. Da je bil gej, je bilo Barbari vse prej kot všeč, saj je želela, da se poroči. Tako mu je pripeljala prostitutke, s katerimi ga je želela spreobrniti, a ji ni uspelo. Barbara in Brooks sta se po več letih zakona v sredini 60. let prejšnjega stoletja ločila, saj je imel on afero z eno od Tonyjevih prijateljic. Pa tudi sicer se je težko spopadal s sinovo homoseksualnostjo. Barbara in Tony sta tako ostala sama in se preselila v London.

Barbara je v Londonu še naprej želela, da se njen sin spreobrne. Želela ga je kar sama. Dejala je, da bi ga lahko spreobrnila samo, če bi ga zvlekla v posteljo. A vsi ti pritiski so imeli očitno negativne vplive na sina.

Žalosten konec

Tony je leta 1972 izgubil razum in naj bi mamo napadel s kuhinjskim nožem, a ji je uspelo pobegniti. Slabe tri tedne kasneje je bil njegov novi napad na mamo uspešen, saj je umrla.

Tony je šel nato na psihiatrično zdravljenje. Ko ga je končal, se je odpravil v New York, kjer je živel v stanovanju svoje babice. Kmalu zatem je želel ubiti tudi njo. Pri tem ni bil uspešen, saj je njegov napad z nožem preživela. Tony je moral v zapor, kjer pa je storil samomor (zadušil se je s plastično vrečko).