Super lepa manekenka na sodišče v bitko z očetom

Odnos med Heidi in očetom se je ohladil, ko se je začela videvati s Tomom Kaulitzem, ki je postal njen mož številka dve. FOTO: Regina Wagner/future Image/wenn.

Nasprotoval njeni poroki

Najstarejša hčerka nemške supermanekenkedokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa. »To je nevarna pot,« nad idejo, da se poda v manekenske vode, sicer ni bil navdušen mladenkin očim, pevec, a je mlada svetlolaska vseeno zakorakala na modne brvi. Sicer pred komaj enim letom, saj ji tudi mama ni pustila, da bi pred dopolnjenim šestnajstim vstopila v svet, ki je iz nje naredil zvezdo.Zvezdna pot pa se očitno nasmiha tudi danes 17-letni, ki je nedavno zažarela na naslovnici nemške izdaje revije Glamour ob 20-letnici izdajanja, že januarja pa sta lepi mama in hči sijali v nemškem Vogueu. A je Leni s svojim nastopom posredno zanetila družinski spor, ki se utegne razplesti na sodišču. Okoli njenega imena pa tudi ljubkovalnega vzdevka(mišja mačka) sta se spopadla njena mama in dedek, namreč, ki je bil še nedavno Heidijin menedžer. Güntherje že marca pri EU registriral vnukinjino ime kot tržno znamko, ob tej samovolji pa je zavrelo v Heidi, ki je odločena, da ustavi to kršenje Lenijinih avtorskih pravic, menda pa naj bi se tudi igrala z idejo, da jo kot tržno znamko nato registrira sama.Günther ve, kako se stvarem v manekenskih vodah streže. Od Heidijinega preboja v svet lepote leta 1992, ko je na natečaju za tristo tisočakov vredno pogodbo z newyorško modno agencijo premagala 25.000 drugih lepotic, je bil on tisti, ki je usmerjal njeno kariero. Od začetkov prek njene največje slave, ko je bila ena najbolje plačanih supermanekenk na svetu, pa še do pred kakšnima dvema letoma, ko se je njun odnos ohladil pod ledišče. V prvi vrsti menda zaradi njene poroke z glasbenikom, kar pa je tudi več kot skrhalo njun poslovni odnos. Klumova je zamenjala odvetnike, ki si jih je prej delila z očetom, agencijo za iskanje manekenk, na katere čelu je bil, je razpustila ter ustanovila novo, v kateri pa med člani odbora ni njegovega imena, pa tudi iz vseh drugih projektov, v katere je bil Günthertako ali drugače vpet, ga je izbrisala. In morebiti se je ta tudi zato, ker mu je hči ušla z vajeti, odločil prevzeti nadzor nad kariero vnukinje, ki je v vzponu.Heidi, ki se je iz kraljice modnih brvi prelevila v spretno poslovno žensko, je spoznanje, da je njen oče brez njene ali Lenijine privolitve ter vednosti registriral hčerino ime kot blagovno znamko, pošteno pogrelo. »Če se izkaže, da je Günther Klum kršil pravice tretje stranke, bodo sproženi postopki za začasno odredbo, in če bo kršil tisto, mu grozi denarna kazen 250.000 evrov ali šestmesečna zaporna kazen,« je razložil odvetnik. A čeprav je Klumova prepričana, da je njen oče kršil avtorske pravice, je Günther nasprotno prepričan, da je imel do te poteze vso pravico. Deloma ker je bil vselej on tisti, ki se je ukvarjal z zaščito imen svojih bližnjih in s tem povezanimi avtorskimi pravicami, deloma ker je bilo Leni ime njegovi materi.