Super Bowl: nastop, za katerega so v 15 minutah zapravili več kot 10 milijonov dolarjev (FOTO in VIDEO)

V nedeljo so na SoFi Stadionu v Inglewoodu v Kaliforniji na svoj račun prišli ljubitelji repanja. Med prvim in drugom polčasom superbovla (Super Bowl), finala lige NFL, so nastopili Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent in Eminem. S svojimi uspešnicami so gledalce popeljali v leto 2000 in prirediili nepozaben šov. Največ prahu pa je dvignila gesta 49-letnega Eminema, ki je med izvajanjem skladbe Lose Ourself pokleknil na eno koleno. Gre za gesto, s katero je nekdanji športnik Colin Kaepernick med predvajanjem himne protestiral proti policijskemu nasilju in rasni diskriminaciji.

Eminem in Dr. Dre. FOTO: Mike Segar, Reuters

Po tej gesti naj bi imel Eminem težave z vodstvom NFL, čeprav je ta v uradni izjavi zanikal spore. Za New York Post so dejali, da športniki od leta 2016 niso deležni sankcij, če pokleknejo, zato enaka merila veljajo tudi za glasbenika.

Šov, za katerega niso plačani

Nastop v premoru med polčasoma superbovla je eden izmed najdražjih glasbenih šovov. Čeprav velja splošno prepričanje, da glasbeniki zaslužijo za nastop veliko denarja, to ne drži. Zanje je to velika čast in zanj niso plačani, je pa res, da NFL krije vse stroške nastopa in produkcije. Lansko leto je liga za The Weekendov nastop odštela 10 milijonov dolarjev, pred dvema letoma pa za nastop Shakire in Jennifer Lopez stal 13 milijonov dolarjev. Med 10 in 15 milijoni naj bi se gibala tudi letošnja številka.

Zakaj si glasbeniki želijo nastopiti zastonj na superbovlu? Gre za eno najboljših promocij. Jennifer Lopez so se denimo ogledi na platformah in predvajanja po nastopu dvignili za 335 odstotkov, Shakiri pa za 230 odstotokov.

Mimogrede: v finalu je moštvo Los Angeles Rams premagalo Cincinatti Bengals s 23 : 20.