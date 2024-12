Sting prodaja newyorško pohištvo

Oblikovalska kolekcija rock legende Stinga in njegove žene Trudie Styler gre na dražbo. Zbirka vsebuje deset izjemnih modernih in sodobnih umetniških del, ki bodo na dražbi Bonhams Modern Decorative Art + Design Sale v New Yorku.

Deset kosov sodobnega dizajna iz zbirke 73-letnega frontmana skupine Police in njegove žene gre na dražbo Bonhams Modern Decorative Art and Design 19. decembra. Skupaj naj bi po ocenah dosegli več kot tri milijone dolarjev (2,87 milijona evrov).

Ovca za skoraj 700.000 evrov FOTO: Bonhams

Ponudba pohištva iz 20. stoletja izvira iz penthousa na newyorški Upper West Side, v katerem sta zakonca živela, nato pa sta ga leta 2017 prodala za 50 milijonov dolarjev (47 milijonov evrov). Ko sta se vselila desetletje prej (plačala sta le 27 milijonov dolarjev oziroma nekaj manj kot 26 milijonov evrov), je par sodeloval z oblikovalcem Leejem Mindelom, znanem po ustvarjanju rezidenc za stranke z občutkom za umetnost. Mindel je v sobe s pogledom na Central Park prinesel klasične kose, kakršne si želi imeti doma marsikateri poznavalec oblikovnega ustvarjanja.

Med predmeti, ki bodo na dražbi, so trije stekleni kosi arhitekta Carla Scarpe. Eno od del, prosojna rešetkasta vaza, je bilo predstavljeno na 20. beneškem bienalu leta 1936, vredno pa naj bi bilo od 3000 do 5000 dolarjev (od 2866 evrov do 4776 evrov). Med kosi, ki še posebno padejo v oči, sta talni svetilki, ki spominjata na ustnice, iransko-francoske oblikovalke in arhitektke Indie Mahdavi. Vredni naj bi bili od 2000 do 3000 dolarjev (od 1910 evrov do 2866 evrov).

Luči v obliki ustnic so delo Indie Mahdavi. FOTO: Bonhams

Skulptura ovce francoskega kiparja François-Xavierja Lalanna je bila ocenjena na 700.000 dolarjev (668.000 evrov).

»Kar ločuje njihovo zbirko od drugih, sta njena posebnost in domišljija. Kolekcija predstavlja mešanico stilov, ki združuje prefinjene elemente art decoja z dizajni, ki jih navdihuje pop art. Vsak kos pripoveduje zgodbo o življenju in uživanju ter ponuja vpogled v edinstven slog in želje para,« je o zbirki dejal Dan Tolson, Bonhamsov direktor sodobne dekorativne umetnosti.