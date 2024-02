Ste slišali, kakšne grozljive laži širijo o članu Novih fosilov: »Na Facebooku sem objavil, da sem živ«

Po družbenih omrežjih so se razširile lažne novice o legendarnem glasbeniku Vladimirju Kočišu Zecu. Tako je pevec in kitarist skupine Novi Fosili postal tarča prevarantov, ki so na Facebooku dali plačano objav:» Vladimir Kočiš Zec v škandalu brez primere, kariera v nevarnosti!«.

Poleg tega po družbenih omrežjih kroži tudi novica, da je glasbenik umrl.

»Država je izgubila enega svojih najslavnejših glasbenikov,« piše ob njegovi črno-beli fotografiji, navajajo hrvaški mediji.

»Na Facebooku sem objavil, da sem živ in zdrav. To mi je bilo pomembno zaradi mojih prijateljev, ker so bili nekateri prestrašeni. Ko se vmeša umetna inteligenca, vse gre k hudiču,« je dejal 75-letni glasbenik.