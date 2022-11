Pevka Novih Fosilov ima doma veliko knjižnico

Pevka priljubljene skupine Novi fosili je navdušena bralka. Pravzaprav bi ji povsem zlahka rekli knjižni molj. Njen bralni repertoar je zares obsežen, doma pa ima tudi veliko knjižnico.

»Imam številne najljubše avtorje, obožujem Dostojevskega, Hemingwaya, od pesnikov pa Tina Ujevića in A. B. Šimića, pa tudi mnoge druge,« pravi. Tudi knjig, ki so jo navdušile, je več. »Morda bi posebej omenila Hadrijanove spomine avtorice Marguerite de Yourcenar. To je knjiga, ki jo prebiram vsakih nekaj let. Knjiga življenjskih modrosti skozi zgodbo o življenju in smrti rimskega cesarja Hadrijana,« še pove. Trenutno bere zgodovinarja Yuvala Hararija. Kljub modernizaciji, ki je zajela tudi knjige, jih v elektronski obliki nima. Obožuje jih v klasični obliki, vonj in šum papirja. Po njenih besedah gre za poseben občutek, posebno doživetje za bralca, ki ga vsebina knjige potegne vase.

Pogosto si ogleda tudi filme in nadaljevanke, posnete po knjigah, a so ji vedno nekako ljubše pisane verzije. Zanimivo je tudi dejstvo, da ni nikoli razočarana nad koncem knjige, četudi ni tak, kot bi ga recimo napisala sama ali kakršen bi si želela, da bi bil.

»Vsak avtor ima namreč pravico do svoje ideje in vizije. To spoštujem,« pravi priljubljena pevka, ki se že ta konec tedna s skupino Novi fosili vrača v Avditorij Portorož in obljublja nepozabno koncertno izkušnjo.