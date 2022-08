Stallone besni: ustvaril Rockyja, a do njega nima pravic (FOTO)

Filmi o Rockyju Balboi, neizobraženem, preprostem pobiralcu stav, ki je z boksom uresničil ameriške sanje, so danes že del filmske folklore. Originalnemu filmu iz leta 1976, ki je nepričakovano postal svetovni hit z desetimi oskarjevskimi nominacijami, je sledilo kar sedem nadaljevanj, še osmo pa prihaja na velika platna novembra letos.

Stallone in Lundgren v boksarskih hlačkah svojih ikonskih alter egov, Rockyja in Ivana. FOTO: Press Release

Toda filmarji iz Rockyja očitno še niso izmolzli vsega, kar bi lahko, saj naj bi pri studiu MGM že načrtovali spin-off slovite franšize, ki pa bi glavnino pozornosti iz Rockyja preusmeril na Ivana Draga, njegovega zloglasnega boksarskega nasprotnika.

»Nov udarec. Patetični 94-letni producent in njegova nekoristna mrhovinarska otroka bodo poskušali obrati še tisto malega, kar je ostalo na kosteh čudovitega lika, ki sem ga ustvaril!« besa ni skrival Sylvester Stallone, v čigar domišljiji je Rockyjeva zgodba sploh zrasla. In da je čaša gneva polna, se glede filma o Dragu z njim sploh niso posvetovali, temveč so odločitev sprejeli za njegovim hrbtom.

Dolph Lundgren miri duhove

Stallone je tisti, ki se je domislil Rockyja, zanj spisal scenarij in prevzel naslovno vlogo. Tako odločno jemanje usode v lastne roke je do tistega trenutka neuspešnemu igralcu spremenilo življenje in ga izstrelilo med hollywoodske veljake. A četudi je bil polno vpet tudi v nadaljevanja ter mu je filmska franšiza prinesla milijone, avtorskih pravic do Rockyja nikoli ni imel.

Dobil je honorar za scenarij in za igro, njegov je tudi del dobička, ki ga kujejo filmi, a avtorstvo ni bilo njegovo. V prvih petih filmih sta namreč zgolj Irwin Winkler in Robert Chartoff zavedena kot producenta. Vsakršne Slyeve pritožbe pa so zavrnili, češ da je bil za vse pravično plačan. Filmski mišičnjak se nad višino honorarjev ni pritoževal, a ga vseeno že desetletja skeli misel, da otrokom ne bo mogel ničesar zapustiti – razen polnih bančnih računov.

»Resnično bi rad nazaj vsaj kanček tistega, kar je še ostalo od mojih pravic. To bi bila poštena gesta.« A Irwin je za Stallonove besede ostal gluh in je naredil natanko to, česar se je igralec bal. Pravice je prepustil svojima sinovoma, ki sta v Sylvestrovih očeh nenadarjena kot njun oče. »To mi razjeda dušo. Resnično sem želel delček Rockyja zapustiti svojim otrokom.«

8. nadaljevanje iz slovite franšize prihaja v kine novembra.

V luči govoric o filmu o Dragu je Stallone Winklerja in njuna sinova označil za parazite, ki kot vampirji izsesavajo nadarjene ljudi. Vse zgolj in samo zaradi pohlepa. Čeprav morda na koncu vse ne bo tako popolnoma črno.

Zvezdnik je želel pridobiti pravice zaradi svojih petih otrok. FOTO: Osebni Arhiv

»Da ne bo pomote in širjenja napačnih informacij. Scenarija, ki bi dobil zeleno luč, še ni, kot tudi še ni nikakršne pogodbe. Ni izbranega režiserja. Sam pa sem dobil vtis, da bo tudi moj prijatelj Sylvester vpet v projekt kot producent, morda celo kot igralec,« je poskušal napeto ozračje pomiriti Dolph Lundgren, ki je Ivana Draga upodobil v Rockyju IV in v drugem nadaljevanju Creeda.