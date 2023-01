Sredi obtožb spolnega nasilja so zvezdnika nagradili (FOTO)

V Hollywoodu je Kevin Spacey zaradi obtožb spolnega nadlegovanja, tudi posilstev, persona non grata. Podoben črn madež ga spremlja v Veliki Britaniji, kjer je britansko tožilstvo lansko jesen vložilo obtožnico zoper oskarjevca zaradi več spolnih napadov na štiri moške. Toda v Italiji padlega zvezdnika očitno pozdravljajo odprtih rok. Ne le, da so italijanski filmarji še edini, ki mu dajejo vloge, zdaj so ga v Torinu počastili še z nagrado za življenjsko delo, ki mu jo je izročil podsekretar italijanskega ministrstva za kulturo Vittorio Sgarbi.

Izročili so mu najvišjo nagrado nacionalnega muzeja kinematografije. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

»Danes smo priča Spaceyjevi vrnitvi. Kevin Spacey, ki živi v filmih, je nesmrten, in prav temu moškemu se danes poklanjamo z nagrado,« je dejal Sgarbi, ko je igralcu, nekoč enemu največjih, izročil nagrado Stella della Mole, najvišje odličje italijanskega nacionalnega muzeja kinematografije.

Ponedeljkova podelitev je Spaceyjev prvi javni dogodek, odkar so leta 2017 nanj začele leteti obtožbe spolnega nasilja. »Hvala, da ste imeli pogum, da ste me povabili,« se je zahvalil italijanskemu muzeju, ki ga ni le nagradil za njegov vseživljenjski doprinos sedmi umetnosti, temveč je igralec, ki se ga drži oznaka spolnega plenilca, sodeloval tudi v mojstrski delavnici (master classu) in se srečal s svojimi oboževalci.

»Danes se imam za nadvse srečnega. To delo opravljam že 40 let in od sodelavcev in oboževalcev sem bil vselej deležen le prijaznosti in podpore,« je dejal in se še posebno srčno zahvalil svojemu zvestemu menedžerju Evanu Lowensteinu, ki je z njim ostal tudi v teh črnih časih. »Njemu se moram zahvaliti, da sem spoznal, da moram sprejeti vse svoje napake in neuspehe ter se postaviti nazaj na noge. Moram zreti in iti naprej.«

Leta 2017 so na igralca začele padati prve obtožbe spolnega nadlegovanja, stare tudi več desetletij.

V Torinu se ga je častilo. Obtožb, zaradi katerih ga preganjajo na obeh straneh luže, se ves večer ni omenilo niti z besedico. Manj kot 1000 kilometrov zračne linije stran, v Londonu, pa je Spacey le nekaj dni prej stal pred londonskim sodiščem in se izgovoril za nedolžnega. Zanikal je nove obtožbe, da naj bi med letoma 2001 in 2005 sedemkrat spolno zlorabil moškega v Veliki Britaniji. S tem najnovejšim nizom obtožb ga na Otoku preganjajo zaradi skupno dvanajstih spolnih zlorab štirih moških. Vse bodo obravnavali na sojenju 6. junija, predvidoma pa bodo dokaze pretresali štiri tedne. V skladu s tamkajšnjo zakonodajo se ne sme identificirati nobene od domnevnih žrtev.