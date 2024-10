Srečna in zaljubljena, zato sta se poročila še drugič (FOTO)

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta si večno zvestobo obljubila maja, a je bil obred takrat zgolj formalen, prisostvovali so mu le starši mladoporočencev. Ker pa si je mladi par želel, da bi svojo ljubezen proslavila tudi bolj velikopotezno, sta prejšnji mesec s svati odpotovala v italijanske Firence in se poročila še v drugo. Zdaj sta vsak na svojem profilu na družbenem omrežju objavila izbor fotografij, ob katerih je Millie zapisala »Za vedno, tvoja žena«, Jake pa »Za vedno, tvoj mož«.

2021. sta se spoznala prek spleta.

Dvajsetletna igralka je izdelavo poročne obleke, ki jo je pomagala kreirati, zaupala Galii Lahav, oblikovalka je poskrbela tudi za obleke ženinove in nevestine mame, medtem ko se je moški del odločil za enake obleke z belimi suknjiči in črnimi metuljčki. Millie, ki ima tudi svojo znamko oblačil, je osupnila prisotne s čudovito belo čipkasto obleko, njeno vitko postavo je še poudaril korzet, da je bil njen prihod pred oltar še bolj čaroben, pa je poskrbela dolga vlečka, ki je bila prav tako ozaljšana s čipko.

Ženin z očetom in tastom

Poročil ju je Milliejin soigralec iz serije Stranger Things.

Ženin in nevesta imata seveda kopico znanih prijateljev, ne nazadnje je ona igralka, Jakov oče pa je sloviti rocker Jon Bon Jovi, zato je bilo jasno, da se bo na poroki trlo zvezdnikov z vseh vetrov, kljub temu se je mnogim oboževalcem zvezdnice serije Stranger Things orosilo oko, ko so na eni od fotografij opazili, da ju je v drugo poročil njen Papa iz omenjene serije, in sicer Matthew Modine. Po uradnem delu je seveda sledila zabava, zanjo je Millie izbrala precej bolj sproščeno kratko belo obleko, v kateri je plesala pozno v noč, ni pa znano, ali je parčku na zabavi zapel tudi ženinov slavni oče.