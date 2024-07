Športni konec tedna na britanskem dvoru

Minuli konec tedna je bil na britanskem dvoru športno obarvan. Valižanska princesa je razveselila mnoge oboževalce, ko je zbrala moči in se udeležila finala Wimbledona, kjer je zmagovalcu Carlosu Alcarazu na koncu tudi podelila pokal. Kako veseli so bili, da je lahko prišla na igrišče, so gledalci Kate dali vedeti s stoječimi ovacijami, s katerimi so jo pospremili do sedeža v kraljevi loži.

Na ogled tekme med Alcarazom in Novakom Đokovićem je s seboj pripeljala hčer princeso Charlotte, ki je tudi sama ljubiteljica tenisa, in sestro Pippo Middleton. »Charlotte je navijala zate in stiskala pesti. Vse dvoboje smo gledali po televiziji in lepo je, da te lahko zdaj končno spoznava tudi v živo,« je Kate med drugim dejala španskemu tenisaču, ko mu je predala pokal z nekoliko sramežljivo Charlotte ob sebi.

Tekmo med Anglijo in Španijo sta si ogledala tudi španski kralj in njegova mlajša hči. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nekaj ur pozneje pa je princ William starejšega sina princa Georgea razveselil z ogledom nogometne tekme med Španijo in Anglijo, kjer sta bodoči kralj in njegov naslednik sedela ob predsedniku Evropske nogometne zveze Aleksandru Čeferinu in španskem kralju Felipeju, ki je s seboj v Nemčijo pripeljal mlajšo hčer princeso Sofio.

A če so dame teniški dvoboj spremljale precej mirno in uglajeno, pa je bila zgodba ob nogometnem igrišču čisto nasprotje. Tam sta William in George vpila od navdušenja, se objemala in skakala s sedežev ob golu Anglije, na koncu, ko se sreče nad zmago Španije ni niti trudil skrivati kralj Felipe, pa sta razočarana obsedela. Kljub temu je princ William že pred tekmo dejal, da je strašno ponosen na ekipo Anglije, saj da je že to, da so se prebili v finale, velik dosežek.