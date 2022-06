Spontano sta se zasnubila

Ljubimkala sta manj kot eno leto, pa vendar je filmar Taika Waititi o pevki Riti Ora, med katerima se je vnelo na začetku lanskega leta, že govoril kot o svoji ženki in kako bo njen prvi in zadnji mož. Četudi morda napol v šali je tolikokrat namignil na morebitno poroko, da se je okoli lanskih božičnih praznikov vse glasneje govorilo, da bo oskarjevec padel na koleno in britanski lepotici poklonil diamantni prstan. A čeprav iz te moke ni bilo kruha, jima bodo sedaj vseeno zapeli poročni zvonovi. Brez načrtovanja, fanfar in velike javne objave sta Rita in Taika zdaj drug drugega namreč skoraj sočasno zasnubila, takoj, ko se jima bo v natrpanih urnikih odprla luknja, pa si bosta izmenjala poročne zaobljube. Tudi te brez medijskega pompa, »želita se le zaobljubiti in svojo ljubezen tudi uradno potrditi. Sta namreč blaženo srečna.« Čas za zabavo, na kateri bosta ljubezen slavila s širokim krogom zvezdniških prijateljev, bo že še prišel.

Za Rito bo to prva poroka, Taika pa ima za sabo že propadel zakon s Chelseo Winstanley, ki jima je po sedmih letih odklenkalo 2018.

Preprost obred

Parček načrtuje tudi glamurozno, velikansko in zvezdniško svatbo. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Želita, da je črno na belem zapisano, da se imata rada in da se bosta skupaj postarala. Pomembna je le njuna ljubezen, vse drugo je postranskega pomena. »Sta le dva človeka, globoko zaljubljena, ki sta se odločila, da želita svojo zvezo tudi formalizirati,« je dejal vir in nadaljeval, da jima je snubitev skoraj istočasno zletela iz ust. »Nikakršne velike snubitve ni bilo ali objave na instagramu, tudi nobenega prstana. Preprosto sta si postajala vse bližja in bližja, dokler nista skoraj sočasno drug drugega vprašala, ali bi se poročila.« In kot je bila povsem neodmevna njuna snubitev, podobna bo tudi poroka, v mislih imata namreč preprost, intimen in majhen obred z le nekaj najbližjimi. »Kolikor hitro mogoče se želita poročiti nekje v tujini, prisotni bosta le njuni družini in nekaj najbližjih prijateljev. Poskrbeti morata za še nekaj podrobnosti, a vse se lepo odvija in poroka bo že kmalu.« Menda še to poletje, takoj, ko si od svojih projektov lahko vzameta krajši premor. Rita se trenutno namreč mudi v Avstraliji, kjer je ena od sodnic tamkajšnje različice glasbenega šova The Voice, Taika pa je do vratu zakopan v razne filmske projekte, med drugim dela pri novem poglavju iz mega priljubljene filmske franšize Vojna zvezd.

Poroka bo morda majhna, a ne tudi poznejša svatba za njune zvezdniške prijatelje. Proti koncu leta, ko bosta uradno že mož in žena, želita ta pomembni dogodek namreč proslaviti zvezdniško in glamurozno, kot paru njunega kalibra tudi pritiče. Veliko poročno zabavo, na kateri se bo nedvomno trla svetovna zvezdniška smetana, načrtujeta v Londonu, kjer sta si ustvarila dom.