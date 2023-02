Spomnimo se je kot ljubice ameriškega predsednika, a poglejte jo 25 let po škandalu (FOTO)

Monice Lewinsky se javnost spominja kot ljubimke nekdanjega ameriškega, zdaj pa je navdušila z nastopom na premieri filma Kaj ima ljubezen s tem? (What's Love Got to Do With It?) v Londonu.

Danes 49-letna aktivistka in avtorica je javnosti znana predvsem kot ljubica nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, zdaj pa je pokazala, da je danes videti še bolje kot pred 25 leti, ko je bila sredi škandala.

V kratki jakni z bleščicami in elegantnimi hlačami z visokim pasom je Monica poudarila svojo ženstveno postavo.

Najbolj znana ljubica na svetu

Monica ima še danes vzdevek najbolj znane ljubice na svetu, ki si ga je pridobila leta 1998, ko je svet izvedel za njeno afero s tedanjim ameriškim predsednikom.

Bill Clinton in Monica Lewinsky. FOTO: Reuters

V Belo hišo je prišla poleti 1995 kot pripravnica. Malo preden so odkrili njeno afero s Clintonom, so jo premestili v Pentagon, ker so njeni nadrejeni menili, da preveč časa preživlja s predsednikom. Pozneje je priznala, da je imela s Clintonom v Ovalni pisarni Bele hiše devet bližnjih srečanj.

Potem ko je njuna afera prišla v javnost, je Bill Clinton zanikal vse, kar so mu očitali. O vsem skupaj je pred nekaj leti spregovoril v intervjuju, v katerem je omenil Lewinskyjevo in izpostavil, da mu je žal, da se je takrat vse zgodilo, povedal pa je tudi, da je bil takrat pod velikim pritiskom.