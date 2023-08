Sosedje množično odpovedujejo koncerte srbskih glasbenikov, to je razlog

V zadnjih mesecih na Hrvaškem množično odpovedujejo koncerte srbskih pevcev, Jeleni Karleuši pa se je to nazadnje zgodilo julija letos na otoku Barbarinac ob Splitu. Tudi koncerta Karleuše in Aca Lukasa na Hrvaškem, ki sta bila predvidena za 10. november letos, sta odpovedana.

Pop zvezdi sta imeli napovedan koncert v športni dvorani v Slavonskem Brodu, a so organizatorji po instagramu javnost obvestili, da bo koncert odpovedan.

»Opravičujemo se vsem ljudem zaradi nastalih razmer. Zaradi tehničnih razlogov moramo odpovedati koncert. Vse, ki so kupili vstopnice, prosimo, da se oglasite,« so napisali organizatorji.

Karleuša šokirana

Opravičila se je tudi srbska diva Jelena Karleuša, ki je svojim oboževalcem sporočila: »Žal moram vse svoje oboževalce na Hrvaškem obvestiti, da so hrvaške oblasti odpovedale moj koncert, načrtovan za jutri na otoku Barbarinac. Razlog je šokanten in sramoten - ker prihajam iz Srbije. Iskreno, takšne stvari v 21. stoletju?! Primitivizem, rasizem, šovinizem, fašizem, kretenitem, idiotizem. Lep pozdrav vsem mojim oboževalcem na Hrvaškem, ki so množično kupili vstopnici s sporočilom - širite mir, ljubezen, strpnost in ne dovolite sovražniku, da zastrupiti skupno prihodnost vseh nas dobrih ljudi! Naj glasba združuje!. Rada vas imam,« je na instagramu zapisala ogorčena Karleuša.

Hrvaški veterani proti Jeleni Karleuši

Julija smo pisali, da so se člani nacionalistične parlamentarne stranke Domovinsko gibanje iz Splitsko-dalmatinske županije in jasno izrekli proti gostom iz Srbije in BiH: »Domovinsko gibanje Kaštela meni, da ta glasbeni izraz ne pripada našemu podnebju ter da moramo paziti na našo mediteransko in evropsko kulturo. Glasba oblikuje našo stvarnost in družbeno filozofijo, navedeni izvajalci pa sodijo k neki drugi identiteti«. Pred dvema tednoma so predstavniki več veteranskih združenj na mesto naslovili zahtevo po odpovedi koncertov: »Zakaj niste vprašali braniteljev, ali jih to žali? Zakaj niste vprašali staršev umrlih, ali se sprašujejo, zakaj so umrli njihovi otroci?«

Organizatorji so nato odpovedali »vse načrtovane koncerte glasbenikov iz regije« zaradi »velikih pritiskov na politični in nacionalni osnovi«. Dodali so še, da so bili v zakulisnih igrah veterani »izkoriščeni«.