Nočejo cajk: hrvaški veterani proti Jeleni Karleuši

V poletnih mesecih nas vsake toliko dosežejo novice o katerem izmed 1244 hrvaških otokov, ki večinoma niso poseljeni, a v tem obdobju zaživijo. Eden takih je otok Barbarinac v zalivu tik pred Kaštel Sućurcem ob Splitu, ki je včasih veljal za priljubljeno kopališče domačinov. Letos je postal Island of Love (Otok ljubezni), na katerem so se namenili speljati kar 72 glasbenih dogodkov. Začeli so s koncertom skupine Prljavo kazalište, napovedovali pa so tudi nekaj srbskih izvajalcev glasbe, ki jim na Hrvaškem slabšalno rečejo cajke. Potem ko so izpeljali nastop Ace Lukasa, sta bila na vrsti Jelena Karleuša in bosanski pevec Haris Džinovič. A se je zataknilo.

Dalmatinci so negodovali nad srbskimi izvajalci, zato so organizatorji odpovedali nadaljnja gostovanja iz regije. FOTO: Dp/Facebook

Oglasili so se namreč člani nacionalistične parlamentarne stranke Domovinsko gibanje iz Splitsko-dalmatinske županije in se jasno izrekli proti gostom iz Srbije in BiH: »Domovinsko gibanje Kaštela meni, da ta glasbeni izraz ne pripada našemu podnebju ter da moramo paziti na našo mediteransko in evropsko kulturo. Glasba oblikuje našo stvarnost in družbeno filozofijo, navedeni izvajalci pa sodijo k neki drugi identiteti,« so pomodrovali. Pred dvema tednoma so predstavniki več veteranskih združenj na mesto naslovili zahtevo po odpovedi koncertov: »Zakaj niste vprašali braniteljev, ali jih to žali? Zakaj niste vprašali staršev umrlih, ali se sprašujejo, zakaj so umrli njihovi otroci?«

Organizatorji so nato odpovedali »vse načrtovane koncerte glasbenikov iz regije« zaradi »velikih pritiskov na politični in nacionalni osnovi«. Dodali so še, da so bili v zakulisnih igrah veterani »izkoriščeni«. Bolj neposredna je bila Jelena Karleuša, katere izjavo so prenesli hrvaški mediji: »Domovinsko gibanje očitno nima pojma, niti ko beseda teče o glasbi niti ko gre beseda o tem, kaj pripada našemu podnebju. Jaz se bolje vklapljam v evropske standarde, ki jih omenjajo, tako da naj opustijo blebetanje o nečem, o čemer nimajo pojma.«