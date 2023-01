Prinčeva avtobiografija razburja: nedolžnost izgubil na polju za pivnico

Težko pričakovana avtobiografija princa Harryja bi morala priti na knjižne police šele jutri, a je nekako »po pomoti« v španskih knjigarnah pristala že pet dni prej. In s šokantnimi razkritji že povzroča velikanske valove, ki znajo za sabo pustiti opustošenje cunamija. »Gre za najbolj senzacionalistična in potencialno škodljiva odkritja zadnjih treh desetletij, kot jih iz britanskega dvora ni bilo od razvpitega intervjuja princese Diane leta 1995. Njegova knjiga je kot bomba, ki jo je razstrelil pod Buckinghamsko palačo, ter zna zamajati temelje britanske monarhije,« je prepričan poznavalec britanskega dvora Michael Cole. Harry namreč ni prizanašal nikomur. Udrihal je po vsakomer, še najmočneje morda po očetu, sedanjem kralju Karlu III., in starejšem bratu, princu Williamu.

Z Meghan sta se presilila čez lužo, ker sta si želela več zasebnosti. FOTO: Andrew Kelly Reuters

Smetnjak se je spremenil v glavo

Z ženosta se v ZDA menda umaknila zaradi želje po več zasebnosti, a vendar je Harry zdaj razkril vse. In še več. Med drugim je zapisal, kako sta z bratom rotila očeta, naj se ne poroči s, za katero se je Harry bal, da bo njegova »zlobna mačeha«. Pozabil ni niti, da naj bi oče ob njegovem rojstvu dejal Diani, da je sedaj opravila svojo dolžnost, saj mu je dala dediča (princa Williama) in njegovo rezervo. Čeprav o zakonitosti te »rezerve« v podobi Harryja ni bil povsem prepričan, saj naj bi se precej neokusno tudi pošalil, da sploh ni povsem jasno, ali je tudi v resnici njegov biološki oče. A očetova zbadljivka, ki se je naslanjala na govorice o Dianini aferi z inštruktorjem jahanja, ni bila prav nič zabavna. »En razlog za te govorice so bili Hewittovi rdeči lasje, a drugi je bil preprosto le sadizem.«

Na knjižne police uradno prihaja šele jutri. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Pri spominih, ujetih v knjigo Spare (Rezerva), seveda ni preskočil svoje uporniške mladosti, ki sta jo zaznamovala izguba nedolžnosti s starejšo žensko kar za nekim pubom ter eksperimentiranje s kokainom, marihuano in čudežnimi gobicami. O svojem prvem skoku v svet spolnosti je zapisal, da ga je starejša neznanka imela za »mladega žrebca. Hitro sem jo naskočil, po koncu pa me je našeškala in odslovila. Napaka, ki sem je storil, je bila, da sem dopustil, da se to zgodi na polju za zelo polnim pubom. Prepričan sem, da naju je kdo videl.« In očitno je bilo prinčevo sedemnajsto leto življenja polno njegovih prvič, saj je tudi prvič poskusil kokain. Nato je ob še nekaj drugih priložnostih potegnil par črtic bele omame, ki pa ga ni navdušila. »Ni me osrečil kot druge. Vseeno pa sem se zaradi kokaina počutil nekoliko drugače, kar je bil tudi cilj. Čutiti. Biti drugačen.« O svoji izkušnji s čudežnimi gobicami, ki jih je vzel s prijatelji na neki zabavi, pa je dejal, da je na stranišču haluciniral, kako se je smetnjak ob školjki pred njegovimi zadetimi očmi spremenil v glavo, ki je buljila vanj in se mu režala.

Med odmevnejšimi izpovedmi je njegov prepir z Williamom zaradi Harryjeve tedaj bodoče neveste Meghan, ki jo je William označil za »težavno, nesramno in toksično«. Težke besede pa so se sprevrgle v fizični obračun. »Zagrabil me je za ovratnik, mi strgal verižico in me vrgel ob tla. Padel sem na pasjo skledo, ki se je pod menoj raztreščila, črepinje pa so me porezale.«

Ubijanja se ne sramuje. FOTO: Reuters Pictures

Harryjeva razkritja so nedvomno razburkala britanski dvor. A s svojimi besedami je razburil tudi talibane, trdeč, da je za časa svojega služenja vojske v Afganistanu ubil 25 talibanskih borcev, v katerih pa sploh ni videl ljudi. »V žaru boja na njih nisem gledal kot na ljudi. Bili so šahovske figure, ki sem jih odstranil s šahovnice. Šlo je za izločitev slabih ljudi, preden bi ti lahko ubili dobre.«