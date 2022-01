Šok za priljubljenega pevca: kuža je v šoku pobegnil in se poškodoval

Maria Rotha Slovenci poznamo predvsem kot pevca priljubljene hrvaške skupine Vigor. Zasebno pa je tudi ljubitelj živali in doma pri starših ima psa in mačko. Mario je eden tistih ljudi, ki so nenaklonjeni pirotehničnim sredstvom, predvsem petardam. Zelo dobro namreč ve, da te niso moteče in nevarne le za ljudi, ampak še bolj za živali. Pozna nemalo žalostnih zgodb o tem, kaj petarde in njihovo pokanje povzročajo živalim. Prav te dni so se z eno takšnih spet srečali tudi v njegovi družini. Čupko je kuža Marijeve sestre in nečakinj. Ko so ga med božično-novoletnimi prazniki peljali iz hiše na potrebo, so čisto blizu začeli metati petarde. Kosmatinec se je na smrt prestrašil, in preden je lahko kdor koli kaj storil, je kuža v strahu brezglavo pobegnil, pri tem pa si je na ograji poškodoval tačko. Velika sreča v nesreči je bila, da je kljub paniki in strahu ubral pot do Marijevih staršev, ki stanujejo tri ulice proč. Tam so ga zaprli v hišo in obvestili hčerko, prav tako pa poskrbeli za veterinarsko pomoč. Poškodbo so morali šivati, kuža pa je doživel šok.

Kosmatinec Čupko je doživel šok in se poškodoval. FOTO: OSEBNI ARHIV

Priljubljeni glasbenik pravi, da so pirotehnična sredstva primitivizem, in ne more razumeti, kaj privlačnega ljudje vidijo v tem. »Decembrski in januarski dnevi so zanje posebej stresni. Ker živali slišijo veliko bolje od ljudi, je pokanje zanje še toliko hujše. Nekateri psi se bojijo tudi zvokov, ki jih ljudje sploh ne slišimo in imajo povsem drugačno zvokovno sliko o svetu kot mi,« pravi. Kot prepoznaven obraz pomaga pri ozaveščanju in je za zgled drugim. »Če lahko ozavestiš recimo 500 ljudi, je to že velika stvar. Spremembe, sploh velike, ne pridejo čez noč, za vse je potreben čas. Se pa bojim, da ga za svet okoli nas zmanjkuje,« dodaja Mario. Hišne ljubljenčke, ki so mu v zadnjih letih delali družbo, je posvojil ali jih rešil življenja na ulici. »Nikoli ne bi kupil živali iz vzreje. Moja oče in mama imata prav tako psa, ki ga je brat našel v kanalu ob cesti, zapuščenega in polnega zajedavcev. Charlie je star približno poldrugo leto in vsak dan izkazuje neizmerno hvaležnost. Živali so fascinantna bitja, žal mnogi ljudje tega ne vedo,« zaključuje.