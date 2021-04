Snemanje seksa spominjalo na cirkus

Ljubezen med Daphne in Simonom je začarala svet.

Kolaž spolnosti

Vse oči bodo uperjene v Anthonyja Bridgertona.

Seks maraton

Kaj so ljubezenske zvezde namenile Anthonyju Bridgertonu, bomo izvedeli v drugi sezoni.

Zgodovinska romanca Bridgerton, ki nas je popeljala v visoko londonsko družbo 19. stoletja na vrhuncu družabne sezone, ko se vse vrti okoli lova mladenk na najprimernejšega in najpremožnejšega snubca s čim višjim aristokratskim nazivom, je v hipu obnorela svet. Netflixova serija, ki je premiero doživela decembra, je pred male zaslone prikovala kar 82 milijonov ljudi, ki jih je zgodba iz domišljije pisateljicepopeljala v svet barvitih, razkošnih kostumov, spletk, skritih strasti, razvrata in škandalov. V prvi vrsti pa v svet romantične ljubezni, prepletene z vročično spolnostjo, kakršna se skriva med platnicami erotičnih ženskih romanov. Nebrzdana spolnost, ki jo je poganjala ljubezen med glavnima junakoma, Daphne Bridgerton v podobiin vojvodo Simonom Hastinškim v podobi, pa nikakor ni bila zgolj namig.Nasprotno, velik del serije so prav vroče seksualne scene, ob katerih se je gledalcem gotovo pošteno dvignil utrip. A čeprav je posteljna telovadba igralcev – ki so jo selili tudi na polja, ob drevesa, na lestve, skratka, ni bilo kraja, kjer se ne bi vdajali strastem – na videz kot brezhiben ples dveh teles, je bilo snemanje teh prizorov v resnici vse prej kot enostavno in elegantno. »Ogromno se je dogajalo. Bilo je kot v cirkusu,« je povedala, koordinatorka intime pri seriji, ki skrbi, da ljubezenski podvigi na filmu zrcalijo to, kar si ustvarjalci zamislijo, in da se pri teh nadvse intimnih kadrih igralci hkrati počutijo sproščene.Kdor misli, da je intimo lahko zaigrati, ker jo igralci pač poznajo iz zasebnosti, se moti. »To sta dve povsem različni stvari,« pravi Talbotova, ki od začetka tesno sodeluje z igralci, da dožene, kje so njihove meje, pri čem se še počutijo v redu in česa absolutno niso pripravljeni narediti, kar posreduje režiserju. Lahko pa tudi ustavi snemanje, če dobi občutek, da so igralca stisnili v kot. »K sreči mi tega še ni bilo treba storiti.« Nad tovrstnim pristopom, ki je dobil krila predvsem z začetkom gibanja​ MeToo proti spolnemu nadlegovanju v Hollywoodu, pa je bila navdušena tudi Dynevorjeva. »Ni prvič, da sem pred kamerami simulirala seks.A če zdaj pomislim, kako smo še pred nekaj leti snemali spolnost, ne morem verjeti, da sem privolila. To zdaj ne bi bilo dovoljeno,« pravi Phoebe, ki pa se je tokrat, čeprav je bila precejšnji del snemanja v Evinem kostimu, počutila varno, pa še zabavala se je zraven. »Bilo je kot koreografija, kot ples ali izvajanje kaskaderskega podviga.« In ta goli ples je plesala pogosto, sploh ko sta si njen in lik Regéja-Jeana priznala ljubezen in se poročila. Njuni medeni tedni na njegovi posesti so bili namreč kot kolaž spolnosti na vseh možnih in nemožnih krajih.»Pravi cirkus je bil. Snemali smo na več različnih lokacijah po vsej državi. Snemali smo znotraj, na prostem, na lestvi. V postelji in na stopnicah. V suhem vremenu in v dežju,« je o noriji dejala Talbotova in dodala, da je končni izdelek sicer privlačen in seksi, a zakulisje da je vse prej kot glamurozno. »Vse je otežilo tudi, da so igralci nosili lasulje in zapletene kostume, povrhu pa so bili ničkolikokrat mokri. In zagotavljanje, da njihovi najintimnejši deli ostanejo zakriti, pri čemer je grozilo, da bo lepilo na oblekah in lasuljah popustilo zaradi vode, ni lahek zalogaj. Sploh če vzamemo v zakup, da so nekateri strastni prizori nadvse energični.« Ob tem velja dodati, da so tri minute spolnih vragolij, ki smo jih gledalci gledali v seriji, zahtevale več mesecev načrtovanja.Snemanje poporočnega seks maratona je bil precejšen organizacijski zalogaj, najbolj pa so se vsi zabavali pri ljubezenskih prizorih Anthonyja Bridgertona – igral ga je​– in njegove skrivne ljubice Siene, kar je prevzela. »Tu je bilo težko ohraniti resen obraz. Vseskozi sta se šalila, zbadala.« A čeprav so komaj krotili smeh, je koordinatorka intime prepričana, da je tudi to prispevalo k odličnosti končnega izdelka.Pri seriji Bridgerton je Talbotova imela precej dela. Najljubše pa ji je bilo snemanje prve spolne scene med Phoebe in Simonom, saj so jo ustvarjali v londonskem zasebnem moškem klubu. »To je bilo precej predrzno, že skoraj poredno, saj v ta kljub ženske niso smele vstopiti do leta 1980. Nato pa smo prav tu snemali prizor, kako Simon oralno zadovolji Phoebe! Kot bi že na začetku dali vedeti, da je to zgodba, ki jo pripovedujemo z ženskega zornega kota.«