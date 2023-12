Smrt v družini Gorana Bregovića: oglasila se je neutolažljiva hči glasbenika (FOTO)

Žalostno novico, da je umrla mati soproge Gorana Bregovića Dženana Sudžuk, je sporočila Bregovićeva hčerka Una. »Ta teden, 17. decembra sem izgubila eno svojih najdražjih duš. Moja najboljša prijateljica, moj največji vir navdiha, moja čudovita babica, je svetu dala zadnji srčni utrip. Za seboj je pustila tako oglušujoč odmev tišine, da danes težko pišem te besede,« je zapisala.

Una je nato dodala: »Zahvalila se ti bom, Bahria Sosić Sudžuka, ker na druge prenašaš svoj humor in karizmo, svojo strast do mode in umetnosti, svojo otroško in velikodušno dušo. Naj te Bog blagoslovi, usmili se vas in odpre vrata angelom. Kar se mene tiče, prisežem, da bom še naprej poskrbela, da boš ponosna name. Ljubim te in vedno te bom ljubila moja kraljica, Una, nanina Vila.«