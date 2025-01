Slovenska transspolna pevka dobila glavno vlogo v filmu

Transspolna udeleženka srbskega šova Zvezde Granda, ki prihaja iz Slovenije Alina Juhart, je razkrila, da se je preizkusila tudi kot igralka. »Film bo odličen, a ne smem ničesar razkriti. Z ekipo, ki jo je vodila režiserka, znana vsem našim javnim osebnostim, smo res čudovito sodelovali. Bil je pravi privilegij delati s takšnimi ljudmi,« je povedala Alina v eni od glasbenih oddaj, piše Kurir.

Poleg igralske kariere deluje se mojstri tudi na glasbenem področju. »Igram, vadim petje in še naprej delam tisto, kar sem delala prej. Sem močna ženska in močna ženska lahko doseže vse, če ima le željo in voljo – in jaz imam oboje,« je dejala Alina in spregovorila o ljubezni.

»Zadnje čase nimam časa za ljubezen. Imam urnik in obveznosti, ki jih moram izpolniti. Na neki točki se vprašaš, kdaj bo prišel ta pravi. Očitno se še ni pojavil,« je dodala.

Po tekmovanju v šovu Zvezde Granda se dolgo ni pojavljala v medijih, zdaj pa je razkrila, zakaj.

»To je bilo le zatišje pred nevihto. Zdaj sem dobila sem glavno vlogo v enem filmu. Snemanje je bilo zaključeno pred nekaj meseci. Delam marsikaj, predvsem se izobražujem. Nikoli več ne želim slišati, da Alina ne zna peti – v tem bom nekoč uspela,« je povedala Alina.

Alina je Mariborčanka, ki je že zelo zgodaj ugotovila, da se njen notranji jaz ne ujema z zunanjostjo. Rojena je bila kot Alino, danes pa živi življenje Aline. Več o njenem življenju v članku Zgodba Mariborčanke Aline vas ne bo pustila ravnodušnih: mamo izgubila, ko je bila stara pet let.