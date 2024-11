Slavni režiser ima zaradi kajenja hudo težavo. Druge želi opozoriti, da se jim lahko zgodi enako

Spletna stran people.com poroča, da ima slavni ameriški filmski ustvarjalec, ki je bil do danes tako režiser kot tudi scenarist, David Lynch, precej hudo zdravstveno težavo, ki je posledica njegovega dolgoletnega kajenja. Leta 2020 so mu diagnosticirali pljučno bolezen emfizem, ki spada pod kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB) in je pogosto posledica kajenja. Dve leti po diagnozi je prenehal kaditi, v kar je bil tudi prisiljen. Lynch je sicer začel kaditi že pri rosnih osmih letih, danes pa jih šteje 78.

Lynch je imel zelo rad cigarete. »Všeč mi je bil vonj po tobaku, okus po tobaku. Rad sem prižigal cigarete,« je povedal. Danes mu ni lahko, saj potrebuje dodatni kisik za stvari, ki so bolj naporne, kot je hoja po sobi. Ob tem pa želi opozoriti druge kadilce, da se jim lahko zgodi enako.

Tako kot veliko kadilcev, je tudi on skozi leta poizkušal prenehati kaditi, a mu to večkrat ni uspelo. Kot omenjeno, mu je to upelo šele po diagnozi emfizma.

»Videl sem napis na steni in pisalo je: 'Čez teden dni boš umrl, če ne boš nehal',« je dejal in to je bil očitno dodaten razlog, da preneha. Kot je razkril, mu je pri opuščanju kajenja pomagala transcendentalna meditacija.

Sodeloval pri številnih filmih

Lynch velja za znanega in priznanega filmskega ustvarjalca. Sodeloval je pri nastajanju več uspešnih filmov. Zelo dobro sta bila na primer sprejeta Mulholland Drive in Lost Highway, ki ju je režiral. Dobro sprejeta je tudi njegova serija Weather Report, ki je še v teku.