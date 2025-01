Ta slavni pisatelj je obtožen posilstva petih žensk, vključno s sinovo varuško. Tu so pretresljive podrobnosti

Pisatelj Neil Gaiman je obtožen posilstva, varuška njegovega sina pa je na sodišču razkrila grozljive podrobnosti. Daily Mail navaja, da je Gaiman avtor številnih mednarodnih knjižnih uspešnic, vendar bi bila lahko zaradi teh obtožb njegova kariera uničena.

Posilil jo je v kopalni kadi na prostem

Julija lani se je oglasilo kar pet žensk, ki so ga obtožile spolne zlorabe. Scarlett Pavlovich je povedala, da jo je Gaiman 4. februarja 2022 posilil v kopalni kadi na prostem, medtem ko je varovala sina, ki ga ima z bivšo ženo Amando Palmer.

Neil Gaiman je avtor sodobnih znanstvenofantastičnih klasik, kot so Ameriški bogovi, Dobra znamenja in The Sandman.

Povedala je, da jo je Gaiman, čeprav ji ni bilo do tega, nagovarjal, naj se po večerji okopa. Ko se je slekla in vstopila v kad, je dejala, da se je slekel in se ji pridružil. Zavrnila ga je, potem pa naj bi jo spolno napadel.

Posilil naj bi jo v kopalni kadi na prostem.

Tudi Kendra Stout, je razkrila, da jo je spolno napadel, tretja ženska, Julia Hobsbawm, pa je dodala, da jo je zlorabljal že leta 1986. Četrto žensko, Caroline Wallner, naj bi leta 2017 v New Yorku prisilil v razmerje v zameno za to, da ona in njeni hčerki živita v njegovem stanovanju. Leta 2013 je na avtobusu nadlegoval peto žensko.

Gaiman je vse obtožbe zavrnil in se opravičeval s tem, da jih je samo poljubljal, z nekaterimi pa je imel le prijateljski odnos.