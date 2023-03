Slavni pevki v šopkih pušča gnusna sporočila

Biti slaven ni popolno. To je že pred leti na lastni koži okusila britanska pop pevka Cheryl, ki je zaradi motenega zalezovalca morala okrepiti ekipo osebnih stražarjev.

Zvezdnica ima sina Beara, plod ljubezni z Liamom Paynom.

»Ena in ista oseba mi pošilja čudna sporočila in mi govori umazane reči. Zdaj imam ob večjih dogodkih ob sebi varnostnike, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Biti slaven ni vselej popolno,« je že pred štirimi leti dejala lepotica. A težave so tedaj razrešili, zdaj pa se zgodba ponavlja. Znova je postala tarča in spet jo čuvajo varnostniki. Ob vhodu v gledališče jo ves čas čaka avto s šoferjem. In stražarji, seveda.

Pevsko kariero je letos zamenjala za igralsko in očitno še razširila bazo oboževalcev. Tudi takih, ki ji lahko življenje spremenijo v nočno moro. Le da zalezovalci ne oprezajo za lepo Cheryl v bližini koncertnih odrov, ampak okoli londonskega gledališča Lyric Theatre, kjer v predstavi 2:22 A Ghost Story, ki označuje njen gledališki prvenec, igra prestrašeno ženo, prepričano, da v njeni novi hiši straši. Čeprav občinstvo od groze na trenutke zadržuje dih, pa se resnična groza odvija, ko gledališki zastor pade.

»Tod okoli hodi vsaj en norec, ki ji pošilja precej motena in nagnusna sporočila. Zatakne jih v šopke cvetja, ki jih ljudje za Cheryl puščajo po koncu vsake predstave,« je povedal vir in dodal, da zvezdnici teh sporočil niso pokazali, ker bi s tem zmotili njeno osredotočenost.

Ko stopi z odra, jo na vsakem koraku pazijo varnostniki. FOTO: Helen Murray/Cover Images

»Ukvarjati se mora s tem, kako bo odigrala svoje pred polno dvorano, zato teh skrbi resnično ne potrebuje. Je pa njena ekipa okrepila varnost in jo tako pomirila.« Vsak njen korak naj bi z ustrezne razdalje spremljala ekipa varnostnikov. Nadzorujejo tudi gledališče, avto pa jo pred vsako predstavo pripelje do vhoda in jo po koncu tam tudi pobere.