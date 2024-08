Slavni komik dobil svojo zvezdo v Hollywoodu

Ljudska modrost ima ponedeljke običajno za bolj kisle dneve, ko je slaba volja ob začetku delovnega tedna skoraj obvezna. Gotovo pa je bil ta ponedeljek daleč od klasične predstave za igralca Vincea Vaughna, ki je imel na ta dan kar dvojni razlog za veselje.

Najprej se je na hollywoodskem pločniku slavnih udeležil slovesnosti, s katero je dobil še uradno potrditev, da ima zdaj tudi on svojo zvezdo na njem, nato pa se je udeležil še svetovne premiere nove serije Bad Monkey, v kateri igra glavno vlogo. Applova serija bo na pretočni platformi na voljo od danes.

Zvezda na pločniku slavnih je posebna čast, ki se je je iskreno razveselil tudi Vaughn. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Podelitev zvezde je potekala v družinskem krogu in v družbi njeovih dobrih prijateljev, tudi Mela Gibsona. Vince je izjemoma na dogodek pripeljal 45-letno ženo Kylo in njuna dva otroka, 13-letno Locklyn in 11-letnega Vernona. Zvezdnik sicer svoje zasebno življenje skrbno varuje pred (preveč) radovedno javnostjo.

Še posebno ganljiv del zahvalnega govora je 54-letnik namenil svoji družini. »Moja lepa žena Kyla, tako sem vesel, da si zdajle z mano, hvaležen sem zate in za najina čudovita otroka ter za smeh, ki si ga deliva,« je sporočil soprogi, s katero sta poročena od leta 2010. Povedal je še, da sta otroka zanj najpomembnejša na svetu. Med občinstvom so bili tudi Vaughnova oče in mama, Vernon Vaughn in Sharon Eileen Depalmo, ter njegovi dve sestri, Valeri in Victoria Vaughn.

Posnel bo nadaljevanje uspešnice

Dogodka se je udeležil tudi Ted Lasso, izvršni producent igralčeve najnovejše serije Bad Monkey, ki je svetovno premiero, kot rečeno, doživela prav tisti večer. Gre za serijo o detektivu, ki ga odpustijo iz policije in postane gostinski inšpektor. V novi službi se mu ponudi priložnost za detektivsko delo, ki bi mu lahko vrnilo staro službo.

Serija Bad Monkey je od danes na voljo na Applu TV+. FOTO: Robyn Beck/Afp

Vince je nedavno razkril, da namerava posneti nadaljevanje uspešnice iz leta 2004 Dodgeball: A True Underdog Story (Dodgeball: zgube med dvema ognjema). Komedija, ki jo je režiral Rawson Marshall Thurber, govori o ekipi igralcev dodgeballa, ki se udeležijo turnirja v Las Vegasu, da bi rešili lokalno telovadnico pred neusmiljeno korporativno verigo fitnesov. »Vedno se je govorilo o nadaljevanju in imam idejo, ki je zabavna in studiu je všeč, tako da bomo videli, kam bo to šlo,« je Vaughn povedal za Hollywood Reporter.