Slavni igralec branil žensko čast in pogledal smrti v oči

Nasilje nad ženskami prezira. Zato je britanski igralec Idris Elba prikimal kritikam, ki so letele na prve epizode serije Luther, v kateri se je prelevil v glavnega kriminalista, češ da je v seriji preveč nasilja nad ženskami. »Zaradi tega so nas precej kritizirali, in to povsem upravičeno,« je dejal zvezdnik, ki se je kot eden izmed producentov nato zavzel za to, da so žrtve enakomerneje porazdelili med oba spola. Ne zbode pa ga le nasilje pred filmskimi kamerami, proti njemu se bori tudi v resničnem življenju. Kar ga je v ZDA skoraj stalo življenje.

Zvezdnik, ki mu rokovanje s pištolami v filmih ni tuje, je spoznal, kako drugače je, če tudi v resnici zreš v njeno cev. Nedavno je Idris pred nekim nočnim klubom v ZDA opazil neznanca, ki se je skrajno nespoštljivo vedel do svojega dekleta.

»Tip se je drl na svoje dekle. Grozil ji je, da jo bo ubil in podobno,« je razkril igralec. Zato je pristopil in nasilneža poskusil pomiriti. »Poglej, kako lepa je. Čemu bi s tako princesko govoril na tako grob način?« mu je dejal. V naslednjem trenutku pa doživel šok. »Izvlekel je pištolo in mi jo pomolil naravnost v obraz. Zabrusil mi je, ali slučajno govorim o njegovi ženski. Očitno je mislil, da jo osvajam. A želel sem le, da bi ji nehal groziti, zaradi tega pa sem skoraj izgubil svoje prekleto življenje!« Kako mu je vročekrvneža le uspelo pomiriti, da je sam odnesel celo kožo, Idris javnosti ni razkril.

Poročen je s Sabrino Dhowre. FOTO: Andrew Kelly/ Reuters

Ostala mu je brazgotina

Od neprijetnega incidenta s pištolo mu je ostal le spomin, od njegovih otroških podvigov pa tudi brazgotina. Star je bil tri, morda štiri leta, ko je splezal na otroško plezalno igralo in se odločil, da ne bo nazaj na trdna tla spet plezal, pač pa raje skočil. »Pri tem me je po levem zapestju oplazil rjast žebelj, zarezal mi je tik ob arteriji, da sem začel grozno krvaveti.« A namesto da bi mali Idris zagnal paniko, ga je pogled na kri povsem očaral. »Spomnim se, kako me je fasciniralo vse bolj bledikavo meso okoli rane. In nato sem omedlel.« Dodal je, da je, seveda, tudi to prigodo preživel, »rana se je zacelila, v dokaz vsemu pa imam na zapestju še danes bledo brazgotino«.