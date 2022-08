Slavni ameriški igralec o Titu: Bil je dolgočasen, Jovanka pa precej kmečka

Eden izmed najslavnejših ameriških igralcev prejšnjega stoletja Richard Burton je bil večkrat gost Tita in Jovanke, saj je igral jugoslovanskega predsednika v partizanskem filmu Sutjeska. Izdali so ga leta 1973, na Titovo izrecno željo pa ga je moral v njem upodobiti prav Američan Burton. Film je bil posvečen 30. obletnici bojev v dolini Sutjeska, kjer se je med drugo svetovno vojno dogajala ena največjih bitk te vojne. Za snemanje najbolj prepoznavnega partizanskega filma so porabili največ sredstev v zgodovini jugoslovanske filmografije.

Tito sprejema Elizabeth Taylor in Richarda Burtona, ki je v filmu Sutjeska igral Tita. FOTO: Getty Images

Znano je, da je bil Tito velik oboževalec igralca Richarda Burtona, ki je bil v času snemanja Sutjeske v zvezi z. V njeni družbi je Burton obiskal Tita tudi na Brionih. Vendar pa Brioni in in predsedniški par niso očarali Burtona, piše v njegovih spominih. »Ženska kmečkega videza in mali moški z velikim trebuhom. Ona je bila šarmantna, z nasmehom, ki je razorožil vsakega. Njemu pa zaradi zatemnjenih očal nikoli ni bilo moč pogledati v oči.« Burtona je presenetila nizka rast jugoslovanskega predsednika, še posebej v primerjavi z njegovo ženo, ki je bila precej visoka in obilna. On pa »nizke rasti in nežen, z izjemo njegovega velikega trebuha precej majhen«. Tudi roka, ki jo je ponudil v pozdrav, je bila majhna, je v svoj dnevnik zapisal igralec Burton, »hodil je počasi in s kratkimi koraki«.

Burtonov obisk Tita in Jovanke se je začel 31. julija 1971. Dodelili so jima vilo v bližini Tita, kamor sta prispela po vožnji z letališča, kjer so ju čakali številni novinarji in fotografi. Kot pišejo tuji mediji, ju je v vili sprejela Jovanka, s kanapeji, šampanjcem in turško kavo, ki je Burtona navdušila. »Živita v luksuzu, ki je neprimerljiv z vsem, kar sem videl doslej,« piše v Burtonovem dnevniku, »moti pa me živčnost služabnikov, ki nam strežejo.«

Burton je med omenjenim obiskom Titu povedal svoje mnenje o scenariju za film in vlogi Tita v njem. Po Burtonovem mnenju je bila ta premajhna, preveč obstranska. Tito se je strinjal, da lahko Burton vlogo dodela po svojem mnenju, ta pa je bil zadovoljen, da bo imel na platnu več besedila in ne bo samo stal v ozadju.

Tito o Stalinu in svoji babici

Burton je Tita med pogovori o komunizmu vprašal tudi, ali mu je bil Stalin všeč. Po dolgem premoru naj bi mu odgovoril takole: »Občudoval sem ga kot politika, kot človek pa mi ni bil všeč.«

Richard Burton. FOTO: arhiv

Burton je med drugim opisal tudi, kako je bilo videti druženje z jugoslovanskim predsedniškim parom. Pripovedovala naj bi predolge zgodbe, med tem pa nista dovolila, da bi ju prevajalec zmotil. Burton je napisal, da je bilo poslušalcu že pred koncem njunega pripovedovanja, kaj šele prevajanja, čisto vseeno, kaj sta imela povedati. Igralec je Tita zato označil za precej dolgočasnega človeka. Opisal je tudi nezgodo, ki sta jo doživela. Tito je Burtona pobral z avtom znamke Lincoln, vendar je že po 50 metrih poškodoval pnevmatiko, ker je zapeljal na robnik. »Po nesreči se je zdel še starejši in še manjši,« je zapisal Burton. »Peljal me je v svoj živalski vrt, kjer je po nekaj minutah spet kazal svojo samozavestnejšo plat.«

Igralec v ciničnem slogu opiše tudi pogovor med Elizabeth Taylor in Titom, ki je potekal v angleščini. Tito: »Zelo vesel sem bil, ko mi je umrla babica.« Elizabeth: »Zakaj?« Tito: »Ker je to pomenilo, da me ne bo več mogla tepsti.« Elizabeth: »Kako grozno.« Tito: »Ja, bila je majhna, ampak zelo močna ter vedno jezna.«