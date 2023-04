Slavna igralka, ki umira, se ločuje, njenega moža pa skrbi le eno

Novica, da se ločuje Shannen Doherty, nekdanja zvezdnica kultnih serij Čarovnice in Beverly Hills, 90210 je marsikoga presenetila. Igralka ima namreč raka v četrtem stadiju in, kot pravi sama, nima več veliko časa. Zdaj je zapisala, da od januarja letos ne živi več z možem, fotografom Kurtom Iswarienkom, za ločitev pa se je odločila, ker ji »ni preostalo nič drugega«.

Skoraj nekdanji par se je poročil leta 2011, Iswarienko pa je igralkin tretji mož, saj je bila pred njim že poročena z Ashleyjem Hamilton in Rickom Salomonom. »Ločitev je zadnja stvar, ki si jo je Shannen želela. Žal se ji je zdelo, da nima druge možnosti,« je poudarila njena tiskovna predstavnica in nato dodala: »Lahko se obrnete na Kurtovo agentko, ki je tesno vpletena,« s čimer je nakazala, da je vzrok za ločitev druga ženska, kar ni težko sklepati, če upoštevamo edino, kar je bilo fotografu pomembno, ko je odkril, da je Shannen bolna, piše Wanted.

Znano je namreč, da se igralka že leta bori z rakom. Marca 2015 so ji prvič diagnosticirali raka dojke, nato pa so ugotovili, da se je razširil na njene bezgavke. Po tem je prejela antiestrogensko terapijo za zmanjšanje tumorja, da bi ga lahko zdravili z lumpektomijo. A je bila v takšnem stanju, da to ni bilo več mogoče, zato je leta 2016 prestala enostransko mastektomijo, med operacijo pa so ugotovili, da so se rakave celice razširile izven bezgavk.

Leto dni po tem, ko so igralki odkrili raka, je njen zdaj kmalu bivši mož tožil njenega menedžerja Stevena Blatta, češ da je z zanemarjanjem njenega zdravja uničil njuno spolno življenje, poroča TMZ. Zaradi Blattove malomarnosti naj bi Shannen ostala brez zdravstvenega zavarovanja, zato ga je tožila in poravnala sta se za 15 milijonov dolarjev.

Igralka je nato prestala kemoterapijo in radioterapijo, leta 2017 pa je sporočila, da je njen rak v remisiji.

V začetku leta 2020 je sporočila, da se ji je rak vrnil in da je v četrtem stadiju. Kljub temu se še naprej bori in skuša ozaveščati o pomenu zgodnjega odkrivanja te bolezni.

V nekem trenutku je izdala, da piše poslovilna pisma in snema videe za svoje najdražje ter da je za pogreb že našla pesem, ki si jo želi. Gre za znamenito pesem Tears in Heaven, ki velja za eno največjih balad v zgodovini rock'n'rolla, odločila pa se je tudi, v čem želi biti pokopana.

»Vem, kako si želim na oni svet. Želim obleko, ki sem jo pred nekaj leti dobila od ene najboljših prijateljic. V njem se počutim posebno. Želim biti lepa. Želim si, da bi se me vsi spominjali po najlepšem. Zadnje mesece poskušam popraviti določene odnose, se pogovoriti z ljudmi, ki sem jih prizadela – zavedno in nezavedno. Želim živeti življenje, ki še ga imam, na polno, in uživati ​​v tistem malo časa, ki ga še imam,« je za ameriške medije povedala Shannen.