Skrivnostno izginotje! Kje je princesa?

Želela je pobegniti iz Združenih arabskih emiratov. FOTO: Ahmed Jadallah Reuters

Po objavi posnetkov dubajske princese, da je zaprta proti svoji volji in da se boji za svoje življenje, je vladajoča družina v Dubaju danes sporočila, da za princeso »skrbijo doma«. Združeni narodi so pred tem danes Združene arabske emirate pozvali, naj predložijo dokaze, da je Latifa živa, poročajo tuje tiskovne agencije.»Njena družina je potrdila, da za njeno visočanstvo skrbijo doma, podpirajo jo družina in zdravstveni delavci,« je družina sporočila v izjavi, ki jo je objavilo veleposlaništvo Združenih arabskih emiratov v Londonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Urad ZN za človekove pravice je danes Združene arabske emirate pozval, naj predloži dokaže, da je Latifa živa, je sporočila tiskovna predstavnica Liz Throssell.Princesa Latifa je hči emirja Dubaja, ki je podpredsednik in premier Združenih arabskih emiratov. V posnetkih, ki jih je v torek objavil britanski BBC, je opozorila, da je zaprta in da se boji za svoje življenje, odkar je spomladi leta 2018 skušala z jahto zbežati iz države.Pri poskusu pobega so jo ujeli in na silo pripeljali nazaj v domovino. Od takrat se ni pojavila v javnosti. BBC je ob objavi posnetkov zapisal, da so najverjetneje nastali približno eno leto potem, ko so jo ujeli.»Sem talka in to vilo so spremenili v zapor,« je povedala mladenka v posnetku, ki ga je v torek objavil BBC. Posnetek s telefonom naj bi Latifa naredila v kopalnici, ki je po njenih besedah edina soba, ki jo lahko zaklene.Njeno starejšo sestroso leta 2000 ugrabili v Cambridgu in vrnili v Dubaj, potem ko se je skušala umakniti iz družine. Več nevladnih organizacij je že zahtevalo njuno izpustitev.