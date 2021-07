Skrivnostna smrt igralca

Odvisnosti se je dokončno otresel, ko se je pridružil ekipi serije Birminghamske tolpe.

48 je bil star, ko ga je izdalo srce.

Njegova družina se je odločila pravico poiskati na sodišču.

Nekateri se v strahu, da je to začetek konca, bolnišnic ogibajo kot hudič križa. Čeprav se verjetno nič podobnega ni podilo po glavi igralca, ki bi moral biti z 48 leti šele približno na dobri polovici svojega življenja, je zvezdnik, ki smo ga gledali tudi v mega priljubljeni seriji Birminghamske tolpe, umrl le nekaj ur po tem, ko so ga odpustili iz bolnišnice.»Umrl je naravne smrti,« je črno na belem zapisano na mrliškem listu, a njegova družina je prepričana, da bi bil Toby, če bi ga zdravniki ustrezno obravnavali, še živ. Zato so se pravico odločili poiskati na sodišču, kjer je zaslišanje razpisano za zadnji septembrski dan.Na koledarju se je bral 29. avgust lanskega leta, ko je igralca začelo tiščati v prsih, v roki pa je začutil ščemenje. Brez pomisleka se je odpravil v bolnišnico, čeprav je bilo z njim še nekaj dni prej vse v redu. Vsaj sodeč po fotografijah na družabnih omrežjih: v kamero svojega pametnega telefona je gledal s snemalnega prizorišča enega svojih projektov. Tudi sicer je bil v precej dobri telesni pripravljenosti, saj se je kot navdušen smučar že pripravljal na vnovičen obisk Kanade, da bi se spuščal po belih strminah.Zato ga ni zaskrbelo, ko so ga iz bolnišnice hitro odpustili, postavili so mu nič kaj življenjsko ogrožajočo diagnozo gastritisa, saj naj bi kazal znake vnetja želodčne sluznice. A od trenutka olajšanja, ko se je napotil nazaj domov, je preteklo le nekaj ur, ko se je Kirkupovo zdravstveno stanje radikalno poslabšalo, začel je bruhati, poslednji udarec pa mu je zadal srčni zastoj.Zvezdnikova družina je prepričana, da je Toby odšel prezgodaj zaradi zdravniške napake ali najmanj malomarnosti. Toda v mrliškem poročilu piše, da je umrl naravne smrti, v pisarni mrliškega oglednika pa so podčrtali, da se je zvezdnik nekoč boril z odvisnostjo od drog in alkohola. Igralec se je v preteklosti otepal nevarne omame, leta 2016, ko je dobil vlogo policista v uspešnici Birminghamske tolpe, pa se je dokončno postavil na noge.»Vselej prijeten, prijazen in vljuden, z njim se je bilo nadvse lahko pogovarjati,« so znanci in sodelavci opisali Tobyja, ki je igral tudi v angleški žajfnici Emmerdale in zgodovinski dramski seriji The Mill, na gledaliških deskah pa je najpogosteje in najraje oživljal Shakespearova dela. Ob tem se je v zadnjih dveh letih svojega življenja, ki je nenadno in nekoliko skrivnostno ugasnilo lansko poletje, vse bolj uveljavljal tudi kot televizijski voditelj in pisec.