Simon Cowell klical v bolnišnico, da bi rešil baritonista Carlosa

Nenadna smrt Carlosa Marina, baritonista priljubljene zasedbe Il Divo, je pretresla glasbeni svet. Povsem v šoku naj bi bil tudi ustanovitelj zasedbe in Carlosov tesni prijatelj Simon Cowell, ki se je osebno angažiral in mu poskušal pomagati. Družini in bolnišnici je ponudil zasebno letalo, s katerim bi ga odpeljali na zdravljenje v Španijo. Njegova družina je po tragični smrti prepričana, da bi bil v Španiji deležen boljše oskrbe in da bi, če bi se zdravil tam, verjetno preživel.

Carlosova bivša žena, s katero naj bi nameraval znova skleniti zakon, Geraldine Larrosa je medijem razkrila, da ji je bil Cowell v Carlosovih zadnjih dneh in po njegovi smrti v veliko oporo. »Simon je osebno poklical v bolnišnico in ponudil pomoč. Ponudil je letalo, s katerim bi ga odpeljali v Španijo, a je bilo prepozno. Bil je zelo bolan in ocenili so, da ne bi preživel pritiska v letalu,« je razkrila za Hello!. Pravi, da je Simona Carlosova smrt močno prizadela. »Težko najdem besede, s katerimi bi opisal, kako se počutim v tem trenutku,« je zapisal v odzivu, ko so oznanili njegovo smrt.

Pevec, ki je bil cepljen s cepivom janssen, se je okužil z različico delta. Virus je napadel njegova pljuča in jih močno poškodoval. Zdravniki so ga intubirali in uspavali v umetno komo. Umrl je 19. decembra, nekaj dni po tem, ko so ga hospitalizirali. »Govoril sem z njegovo mamo na dan, ko je umrl in prepričana je, da bi preživel, če bi se zdravil v Španiji. Ne vemo, ali je Carlosova mama to dejala iz obupa in žalosti, ki jo čuti ob izgubi, a dejstvo je, da jim ga ni uspelo obdržati pri življenju. Treba bo pregledati zdravniške dokumente, saj se nam zdi, da je bil čas, da bi bolje nadzorovali njegovo zdravstveno stanje in da bi lahko preživel. Res si nismo predstavljali, da lahko pride do tako tragičnega konca,« pa je za španske medije dejal odvetnik družine Marin Alberto Martin.

Angleška bolnišnica, v kateri se je pevec zdravil in tudi umrl, podrobnosti o poteku njegovega zdravljenja ne razkriva. »Naše misli so z družino Marin in njihovimi prijatelji. Zaradi varstva pacientovih pravic pa več ne moremo razkriti,« so zapisali v odzivu za javnost.