Shakirini boki vsem na ogled

KOLUMBIJSKO superzvezdnico Shakiro so v njenem rodnem mestu Barranquilla počastili s 6,5 metra visokim kipom iz brona in aluminija. Kip prikazuje pevko, oblečeno v zgornji del bikinija in dolgi pareo, stoji pa v značilnem plesnem gibu s poudarjenimi boki ter rokami, sklenjenimi nad glavo. "Boki, ki ne lažejo, edinstven talent, glas, ki navdušuje množice," se glasi napis ob vznožju skulpture, ki so jo odkrili ob reki Magdalena. Slovesnosti so se udeležili Shakirini starši William Mebarak in Nidia Ripoll.

Pevkina najznačilnejša poza FOTO: Stringer Reuters

Boki, ki ne lažejo, se nanaša na istoimensko pevkino pesem (Hips don't lie), ki je večkrat nagrajena. 46-letna Shakira se je na družbenem omrežju zahvalila kiparju Yinu Marquezu in njegovim študentom umetnosti za "ta primer velikega umetniškega talenta prebivalcev njene države".

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ikona moči latinskoameriških deklet, je prodala 80 milijonov glasbenih albumov po vsem svetu in osvojila tri nagrade grammy, zadnje čase pa je medije polnila večinoma iz drugih razlogov. Pred kratkim se je zaradi neplačanih davkov v Španiji znašla sredi kriminalistične preiskave, da bi se rešila iz zagate, se je zunajsodno poravnala za več milijonov evrov.

Prejšnji mesec je morala na sodišče v Španiji. FOTO: Albert Gea/Reuters

Prej je bila glavna tema pogovorov razpadla zveza med pevko in njenim 10 let mlajšim partnerjem Gerardom Piquejem, s katerim imata tudi dva otroka. Nogometni zvezdnik jo je hitro zamenjal za veliko mlajšo Claro Chio Marti, govorilo se je celo, da sta se Martijeva in Pique zapletla že, ko je bil še v zvezi s Shakiro.