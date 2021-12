Severina se je vrnila z Maldivov in objavila fotografijo, na kateri je vse pokazala (FOTO)

Še manj kot leto ji manjka do abrahama, a pevka Severina kot da je imuna na leta. Te dni se je vrnila z Maldivov, kjer se je pridno nastavljala sočnim žarkom. Kako to vemo, se sprašujete? Ker se je pohvalila s fotografijo, na kateri je vidno zagorela. Pa ne samo to. Po povratku je že nazaj v telovadnici, kjer pridno trenira svoje mišice. Da to počne res pridno, razkriva športna majica, izpod katere nesramežljivo kuka vitek trebušček, in res kratke hlačke, ki kažejo natrenirane noge. Le kdo bi skrival takšno telesce, ki bi ji ga zavidala marsikatera desetletje ali dve mlajša ženska ...

Hrvatica se je pred časom razšla s svojim mlajšim možem Igorjem Kojićem, sinom znanega pevca Dragana Kojića, z vzdevkom Keba, v zadnjih mesecih pa jo romantično povezujejo s Filipom Miletićem. A uradne potrditve še ni.