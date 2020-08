Severina pozitivna na koronavirus

»Čeprav nimam nobenih simptomov, sem danes dobila potrditev, da sem pozitivna na covid-19, test mojega sina pa je bil negativen,« je svojim sledilcem na instagramu sporočila priljubljena hrvaška pevkaSeverina je na svojem instagramu razkrila še, da se je verjetno okužila od bližnje osebe in ne, tako kot so poročali srbski mediji, med svojim dopustom v Dalmaciji. Zapisala je še, da je njen prvi test, ki sta ga prav tako opravila skupaj z, bil negativen in da je otrokovega otroka ob predaji prosila, da zaščitita otroka pred morebitno stigmatizacijo in z očetom še nekaj dni ostaneta v samoizolaciji, a se je kljub temu kmalu po prevzemu otroka v srbskih medijih pojavila vest, da se je Severina okužila na neki zabavi v Dalmaciji.»Imam pozitiven test, nimam simptomov, okužila sem se od bližnje osebe, verjetno ob povratku v Zagreb in ne med letovanjem v Dalmaciji. Ta oseba je včeraj dobila potrditev, da je pozitivna na test, zato sem tudi sama šla ponovno na testiranje, ker je bil prvi test negativen,« je še zapisala in pozvala medije, naj ne objavljajo nepreverjenih informacij.