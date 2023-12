Severina pozirala z mamo, nato pa razkrila: Pet mesecev je bila v komi (VIDEO)

Severina je svoje sledilce na Instagramu ganila z delitvijo videa, v katerem je ujela trenutke fotografiranja s svojo mamo. »O, mami, prvič se skupaj slikava za naslovnico,« je v videu, ki ga je delila s sledilci, na družbenih omrežjih povedala Severina.

Mama Ana (87) in Severina sta pozirali za hrvaški tednik Gloria, po količini smeha, ki ga je slišati v videu, pa je videti, da so se vsi na snemanju zabavali.

»Zakaj to počnemo? Zdaj pa ti priznam, kako težko ti je, ko fotografiraš,« je hčerki priznala mama.

Severina je v opisu videa razkrila podrobnosti o svojem porodu.

»Po mojem porodu je bila pet mesecev v komi, a pravi, da je bilo vredno. Všeč mi je, da se imava rada,« je zapisala pevka.

Oboževalci navdušeni

Severinini oboževalci so bili v komentarjih videa navdušeni nad odnosom med mamo in hčerko, pa tudi nad tem, kako odlično je videti Anina mama.

»Ali sem prav razumel, da je mama stara 87 let?! Pa ali je možno, da je videti tako lepo in je tako vitalna! Čudovito! Naj bo živa in zdrava še sto let,« se je glasil en komentar.

»Lepa, na koncu so največ vredne fotografije z najdražjimi,« se je glasil še en komentar.

Severina je imela vedno podporo mame. Pri petju jo je podpirala, a tudi ko je bila v sporu s sestro, je Severini v bran stopila mama.

»Šla je skozi težko življenje z neznosno lahkotnostjo bivanja ... Bodrila me je, stala ob meni, ko je bilo najtežje, njen smeh me je zdravil. Ona je mati vseh mojih prijateljev. Nesebično je delila vse, predvsem pa ljubezen. Vse, kar sem, sem zaradi nje ... Mami, srečna sem, da si me rodila, ti si mama mam in moja kraljica,« je nekoč zapisala Severina, poroča Jutranji list.

