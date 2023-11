Severina razveselila s težko pričakovano novico

Severina je na instagramu objavila novo fotografijo, na kateri se sprehaja po stanovanju, posnetek je opremila z novico, ki so jo mnogi že nestrpno čakali:

»Sprehod v novo leto bo videti takole! Kotor 31. decembra! Kje boste pa vi pričakali novo leto?«

Prebivalci Kotorja so v komentarjih izrazili navdušenje, ker jih bo ravno ona popeljala v leto 2024 in niso skoparili s pohvalami njenega videza:

»Popolna si!«, »Ženska lepota ne zbledi!« so med drugim zapisali.

Med odrom in sodiščem

Kljub veselemu pričakovanju se mora pevka ukvarjati tudi z manj prijetnimi stvarmi. V začetku tega meseca se je namreč na Občinskem kazenskem sodišču v Zagrebu začelo sojenje, v katerem je ona tožena stranka.

Nekdanja ravnateljica Poliklinike za zaščito otrok in mladih mesta Zagreb Gordana Buljan Flander jo je obtožila zalezovanja in nadlegovanja.

Toži jo tudi Ljiljana Klinger ravnateljica šole, ki jo obiskuje Severinin sin Aleksandar. Hrvaška zvezdnica naj bi ji pošiljala žaljiva sporočila.

Dogodki, ki so pripeljali do sojenja, so se odvijali avgusta leta 2020. Tedaj se je hrvaška zvezdnica proti bivšemu možu, Milanu Popoviću, borila za deljeno skrbništvo nad sinom.

Pred sodiščem in na obravnavi je povedala, da se ne počuti kriva, saj so fizično in psihično zlorabljali njenega otroka, za kar ima dokaze in kot mama je storila vse, da bi to preprečila.

