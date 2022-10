Seksala ni že šest let

Pred dobrim mesecem je hollywoodski zvezdnik Andrew Garfield priznal, da se je zaradi vloge za pol leta zavezal celibatu. A če so nekateri ob njegovi šestmesečni vzdržnosti ostali odprtih ust, to v očeh Drew Barrymore skoraj ni omembe vredno obdobje. »Je z mano kaj narobe, da se mi pol leta brez seksa sploh ne zdi veliko?« je pripomnila nekdaj divja zvezdnica, zaradi česar so se po družabnih omrežjih nekateri obregnili, da očitno sovraži seks. »Pri skoraj 48 letih na intimno gledam drugače kot v mladosti. Danes sem samska mamica in se osredotočam na druge stvari. Najpomembnejši sta moji hčeri in jaz sama!«

Na intimo danes gleda drugače kot v mladosti. FOTO: Osebni Arhiv

Pri osmih letih je že pohajala po nočnih klubih. Še šest let kasneje je imela za sabo dve zdravljenji zaradi odvisnosti. Pestra je bila tudi njena ljubezenska zgodovina, ne nazadnje je bila pri komaj 27 letih že dvakratna ločenka, razdrla pa je tudi prav toliko zarok.

Seks ni ljubezen. Zdaj končno poznam in razumem razliko.

»V starših nisem imela vzornikov, že zelo mlada sem se z ljudmi zapletala, kot bi bila odrasla ženska. Iskala sem tovarištvo, potrditev, vznemirjenje, zabavo, pustolovščino. Tega ne morem spremeniti, a sem se odločila, da bom na vse pogledala s pozitivne strani. Lahko rečem, da sem živela polno!« In zaradi tega se ne bo zagovarjala, kot ne bo opravičevala svojega danes povsem drugačnega življenja, ko so ji moški zadnja skrb. »Po dveh otrocih in razhodu z njunim očetom sem preprosto postala bolj pazljiva. Z veseljem sem svoj fokus preusmerila na ljubezen do same sebe in svojih dveh hčera, to pa ne vključuje tudi moškega.«

Vso pozornost usmerja v svoji hčerki. FOTO: Osebni Arhiv

Pred šestimi leti je odklenkalo njenemu tretjemu zakonu z Willom Kopelmanom, očetom njenih hčera, kar jo je notranje tako zlomilo, da se je morala obrniti po strokovno pomoč. Ta ji je pomagala, da se je spet postavila na noge in je srčna bolečina ni več razjedala, vseeno pa odtlej spi sama. Od ločitve moškega dotika ne pozna več. »Nisem še na točki, ko bi lahko imela intimno razmerje. Morda v prihodnje, a trenutno mi to pač ni pomembno. Nisem ženska, ki bi potrebovala seks in bi v iskanju mesenega užitka hodila ven. Sem ženska, ki je predana svojim otrokom in sami sebi.« Pri tem je še razkrila najpomembnejši nauk, ki se ga je naučila na terapijah po ločitvi. »Seks ni ljubezen, je izraz ljubezni. Vse življenje sem iskala besede, ki bi mi to pomagale razumeti. In zdaj končno razumem in poznam razliko.«