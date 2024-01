S pomočjo duhovnika je iz hiše izgnal duha

Razgrajajo, premikajo predmete, celo ščipajo in grizejo, prebiramo o poltergeistih, hišnih duhovih. No, 75-letni britanski skladatelj Andrew Lloyd Webber je imel s svojim paranormalnim gostom nekoliko več sreče.

Pri tem avtorju zimzelenih muzikalov, kot so Fantom iz opere, Jesus Christ Superstar in Mačke, je duh raje pospravljal, kot da bi nagajal. A to Webbra ni pomirilo, zato je na pomoč poklical duhovnika.

Patrick Stewart je med igro Čakajoč Godota videl duha. FOTO: CBS

Lloyd Webber je v prvi polovici 90. let živel v hiši na trgu Eaton v osrednjem Londonu. »Imel sem hišo, v katero se je naselil poltergeist. Najraje mi je kradel gledališke scenarije, jih zlagal v lične kupčke, te pa nato premaknil v kakšno stransko sobico,« se izkušnje z nadnaravnim spominja skladatelj. Nič hudega, torej, vseeno pa se je nepovabljenega gosta želel odkrižati. A tega ni mogel storiti sam. Potreboval je pomoč strokovnjaka. »Šele ko je duhovnik hišo blagoslovil, je duh odšel.«

Judi Dench ima izkušnje s paranormalnim. FOTO: Reuters

Andrew duha v svoji dolgi gledališki karieri ni videl, čeprav se zdi, da so duhovom prav londonska gledališča izjemno ljuba. Sloviti teater v londonskem West Endu, Drury Lane, naj bi bil dom Moža v sivem, ki naj bi zalezoval člane višjih razredov angleške družbe. Njegovo prisotnost je ob premieri igre Miss Saigon leta 1989 zaznal tudi gledališki producent Cameron Mackintosh, ki je z Lloydom Webbrom sodeloval pri nekaterih njegovih največjih uspešnicah.

Po londonskem gledališču Adelphi naj bi strašil duh igralca Williama Terrisa, ki ga je zabodel manj pomemben igralec, umrl pa je s stavkom »vrnil se bom« na ustih. Po hodnikih kraljevega teatra Haymarket pa naj bi se potikal duh igralca Johna Baldwina Buckstona, čigar prikazen je ob žalni slovesnosti za igralcem Michaelom Denisonom videla tudi zvezdnica Judi Dench.

Prikazal pa se je menda tudi Patricku Stewartu, ko je zvezdnik Zvezdnih stez in uspešnice Možje X leta 2009 tam igral v igri Čakajoč Godota.