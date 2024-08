Ryan Gosling prihaja na staro celino, kjer naj bi po novem živel

Govori se, da naj bi se igralec Ryan Gosling z družino preselil na staro celino. Skupaj z ženo Evo Mendes hodi na oglede nepremičnin v jugozahodnem delu Londona – prav na enem od teh so ga minuli teden ujeli paparaci. Če gre verjeti govoricam, naj bi si selitve iz Amerike želela Mendesova, saj si želi, da bi otroka, devetletna Esmeralda in sedemletna Amada, odraščala daleč od hollywoodskih žarometov. A tudi v Kanadi rojeni Ryan naj bi si želel pognati korenine v Veliki Britaniji. Sicer trenutno prav v Londonu snema svoj najnovejši film, znanstvenofantastični Project Hail Mary, v katerem igra učitelja in astronavta. Neimenovani vir je medijem razkril, da par išče nepremičnino za okoli 11 milijonov evrov.

Z Evo veljata za enega najbolj usklajenih hollywoodskih parov. FOTO: Getty Images

Tako kot marsikateremu staršu se tudi 43-letniku zdi pomembno, da je njegova služba čim bolj usklajena z družinskim življenjem. »Najprej sem oče in del razlogov, zakaj sem sprejel vlogo v filmu (gre za Netflixov The Gray Man, op. a.), je, da je bila to hkrati priložnost za potovanja po zanimivih krajih in preživljanje časa z otroki,« je povedal o enem svojih nedavnih projektov. Tudi za vlogo v filmu Barbie je dejal, da ga je navdihovala želja po tem, da bi svoje delo nekako predstavil hčerkama. Ti sta, kot je že pred dvema letoma na družbenih omrežjih občudujoče pisala njuna mati, že pravi mladi dami. Dejala je, da sta izjemno ustvarjalni in nenehni vir navdiha zanjo.

Jugozahodni London je priljubljen pri najslavnejših hollywoodskih igralcih.

Lepotica kubanskih korenin, ki je tako kot njen mož igralka, se je že ob rojstvu prve hčerke odločila, da bo kariero postavila na stranski tir. »Zdaj, ko sem mama, se v veliko vlogah ne vidim več,« je zapisala na instagramu leta 2020 in pojasnila, da želi biti svojima dekletoma vzor. Mama je postala dokaj pozno, pri 40 letih. Kot je razkrila v izjavah za medije, je želela počakati pravega partnerja. Ryan in Eva veljata za enega najprivlačnejših, pa tudi enega najbolj usklajenih hollywoodskih parov, sedemletna razlika med njima pa se sploh ne opazi.

Ryan in Eva življenje in kariero prilagajata starševskim dolžnostim. FOTO: Profimedia, Mega Agency

Par je, kot je pred časom razkrila 50-letnica, sicer zelo povezan tudi s širšo družino – Evina družina živi v bližini, Ryanova pa pogosto prihaja na dolge obiske. V Angliji jih bosta morali obiskovati obe družini, zato bo morala biti nepremičnina, ki jo bosta kupila, dovolj velika za vse.

Ryan ni edini hollywoodski igralec, ki se seli čez lužo.

Julija lani sta igralec Deadpoola Ryan Reynolds in njegova žena Blake Lively kupila 4,96 milijona evrov vredno hišo v Richmondu.

Poročali so tudi, da je par kupil 1,7 milijona evrov vredno hišo na podeželju v Severnem Walesu, blizu sedeža igralčevega priljubljenega nogometnega kluba Wrexham, vendar se je izkazalo, da nepremičnina ni primerna zanju.

Preselila sta se v londonski dom s petimi spalnicami, medtem ko je Ryan v prestolnici snemal tretji del svoje franšize akcijskih filmov.

Jugozahodni London je priljubljen pri najslavnejših hollywoodskih igralcih. Brad Pitt in Angelina Jolie sta tam preživela veliko časa, prav tako Jason Sudeikis, medtem ko je igral Teda Lassa, ameriškega menedžerja izmišljenega AFC Richmonda.