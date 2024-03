Ronaldo naredil krog s svojim 2 milijona vrednim avtomobilom (VIDEO)

Portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je dan pred odhodom v Slovenijo na Portugalsko prišel zaradi reprezentančnih obveznosti, so posneli za volanom njegovega novega ferrarija daytona SP3, piše portal portugalnews.com.

Ronaldo je s svojo ekipo od včeraj že v Ljubljani, kjer je tudi prespal. Nocoj bodo v Stožicah odigrali prijateljsko tekmo s slovenskim nogometnim moštvom.

39-letni igralec se dan pred odhodom v Slovenijo ni udeležil tekme s Švedsko (5:2) in je tako imel čas, da s svojim avtom naredi krog po Lizboni, piše portugalski portal.

(Posnetek vožnje: počakate nekaj trenutkov, da se naloži):

Odločil se je za nočno vožnjo po ulicah portugalske prestolnice in za to priložnost iz svojega bogatega voznega parka izvlekel dragega ferrarija daytono SP3, ki je vreden 2 milijona evrov.

Gre za avtomobil, ki so ga izdelali 2023 v omejeni seriji 699 kosov, opremljen pa je z najmočnejšim motorjem z notranjim zgorevanjem v vsej Ferrarijevi zgodovini. Avtomobil doseže 100 km/h v 2,85 sekunde, njegova najvišja hitrost pa je 340 km/h.

Ronaldo je sicer velik ljubitelj avtomobilov, v njegovem voznem parku pa so zbrane vse najprestižnejše avtomobilske znamke- od Ferrarija, Porscheja, McLarna, Lamborghini, Rolls Royce, Bugatti Veyron, Bugatti Centodieci in drugi ... Več pa v članku: Cristiano Ronaldo in njegovh 15 zelo dragih avtomobilov