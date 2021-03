Razvpiti raper v minuti razprodal svoje superge, ženo pa vseeno izgubil

200 evrov skoraj stanejo.

Razprodani model je le prvi od devetih iz Adidasove linije Yeezy, ki v prihodnjem mesecu prihajajo na trg.

Športni copati yeezy 450 so pošli v manj kot minuti. FOTO: Osebni Arhiv

Zasebno življenje se mu je sesulo kot hišica iz kart, saj jepo sedmih letih zakona zaradi nepremostljivih razlik zagnala ločitveno kolesje, a v karieriskoraj ne bi moglo iti bolje. S svojimi supergami yeezy 450, ki jih je oblikoval za športno znamko Adidas in za katere so bili mnogi prepričani, da bodo zaradi precej čudne oblike pogorele, se je namreč nedvomno ustoličil kot kralj športnih čevljev. Celotno zalogo so na spletni strani razprodali v manj kot 60 sekundah!Zgodbo uspeha je kontroverzni zvezdnik sicer začel pisati na glasbenih odrih, a so superge tiste, zaradi katerih ga je revija Forbes lani razglasila za milijarderja, saj je zajeten del svojega premoženja ameriški raper ustvaril prav s priljubljenimi športnimi copati za vsak dan.Modni imperij je začel graditi leta 2009, ko je pod okriljem blagovne znamke Nike zagnal serijo superg yeezy, ki so postale takojšen hit. Ljudje so zvezdnikove čevlje razgrabili, čeprav mnogi menijo, da ne toliko zaradi samih športnih copat kot zaradi priljubljenosti pevca. A vzrok verjetno ni pomemben, temeljni kamen večmilijonskega imperija je bil trdno postavljen. Sledilo je namreč sodelovanje s priznanim modnim oblikovalcem, ti čevlji višjega cenovnega ranga pa so šli za najmanj tisočaka na par. Morebiti glavna prelomnica pa je bil leta 2013 podpis 10-milijonske pogodbe z Adidasom, ki je Kanyeju puščala tudi precej kreativne svobode. Pa tudi, nikakor ne nepomembno, nadzor nad dobičkom, ki ga bo koval s svojimi izdelki.S supergami yeezy 450, ki na prvi pogled spominjajo na oblak, je začel dražiti leta 2018. Tedaj le s skicami, lansko pomlad pa se je s tem modelom na svojih nogah pojavil na pariškem tednu mode in na svojem športnem oblačku premagoval kilometre pariških ulic. A ljudje v njegove noge niso zrli z zavistjo in navdušenjem, prej s posmehom, superge pa so brž postale internetni meme. A očitno je bilo tudi tovrstno oglaševanje več kot učinkovito, saj so zdaj, ko so prišle v prodajo, vse oblakaste superge s ceno skoraj 200 evrov za par razgrabili v manj kot minuti. In se jih za štirikratnik te cene zdaj že preprodaja na eBayu.