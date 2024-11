Razkrito ime za pogreb princa Williama in Kate Middleton

Pogrebi članov britanske kraljeve družine so načrtovani že leta preden se nekdo od njih za vedno poslovi. Vendarle gre za zelo obsežen dogodek, v katerega je vključenih ogromno ljudi.

Operacija Londonski most (London Bridge) je bilo kodno ime za pogreb kraljice Elizabete II., ki je umrla leta 2022. V bistvu načrt za vsakega višjega člana nosi ime po mostu. Princ Philip je bil pokopan po protokolu operacija most Forth.

Med razkritji avtorja Robert Hardmana v zadnji biografiji kralja Karla III: Karel. Nov kralj. Nov dvor. Zgodba iz ozadja (Charles III: New King. New Court. The Inside Story) so pojasnjena imena za zadnje slovo višjih članov Firme.

V pogovoru za kraljevi podkast revije Hello je Robert razkril:

»Dejstvo je, da nekaj, kar vključuje tisoče vojakov, velik del policije in drugih javnih uslužbencev, zahteva podrobne načrte.

Za pogreb kraljice Elizabete II. so ti začeli nastajati, ko je bila ona še v dvajsetih. Imenovali so se operacija londonski most. Ime je določil nekdanji vojvoda Norfolka in tako se imenujejo vsi plani za načrt monarha, tudi načrti za druge višje člane nosijo ime po mostovih in se spremenijo, ko se nekdo po lestvici pomakne navzgor.

Načrt za pogreb kraljice matere se je tako imenoval operacija most Tay, ko je bil Karel še princ, je njegov načrt nosil ime operacija most Menai: Menai je most med Walesom in otokom Anglesey.

» Preden je William postal valižanski princ, se je njegov načrt imenoval most Clare, gre za slavni most v Cambridgeju, on je bil vojvoda Kambriški.«

Robert je odkril še, da imajo vsi člani družine Williama enaka kodna imena Kate Middleton tako kot njen mož most Menai, otroci pa most Menai I, II in III.