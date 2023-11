Raperja Seana Diddyja Combsa obtožila posilstev in zvodništva

Serijski družinski nasilnež – redno jo je pretepal in brcal. Njegovo nasilje je na njej puščalo modrice, podplute oči, kri. Tako je pevka Cassie s krstnim imenom Casandra Ventura v tožbi opisala svojega bivšega partnerja, ameriškega raperja Seana Diddyja Combsa.

Čeprav je Diddy vse obtožbe takoj zavrnil kot lažne in jih označil za poskus izsiljevanja, se je vendar le dan po vloženih papirjih z bivšo že zunajsodno pogodil. »Odločila sva se stvari razrešiti sporazumno in pod pogoji, nad katerimi imava določen nadzor,« sta bivša ljubimca sporočila v skupni izjavi, ki ni vključevala podrobnosti. Zvezdnikov odvetnik je poudaril, da odločitev, da se pogodi, nikakor ni priznanje kakršnega koli hudodelstva.

Za svet sta se zaljubljeno smejala, za zaprtimi vrati pa naj bi jo pretepal in posiljeval. FOTO: Infusny-244, Infphoto.com

Dolga leta je trpela v tišini in temi, zdaj je sklenila spregovoriti. FOTO: Infusla-195, Infphoto.com

Sean Diddy Combs je obtožbe zavrnil kot lažne in nesramen poskus izsiljevanja. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

Cassie je bila 19-letna mladenka, ko se je zaljubila v skoraj dvakrat starejšega glasbenega mega zvezdnika. A če je mislila, da so se ji uresničile sanje, ko ji je 37-letni raper naklonjenost vračal, se je krepko zmotila. Ko sta začela ljubezensko razmerje, se je znašla v začaranem krogu nasilja in zlorabe.

»Po letih molka in teme sem končno pripravljena spregovoriti,« je pojasnila pevka, ko je Combsa med drugim obtožila posilstva in zvodništva. V sodnih spisih je natančno opisala krutosti, ki jih je preživljala v 10-letnem razmerju. Leta 2005, ko jo je pod okrilje vzela Combsova glasbena založba Bad Boy, je » Combs začel ranljivo gospodično Ventura siliti z alkoholom in drogami, zaradi česar je padla v nevarno odvisnost«, je zapisano v tožbi. In še, da jo je v tem mučnem odnosu pretepal in posiljeval ter silil v spolnost z moškimi prostituti, medtem ko je ta vsiljena spolna občevanja snemal. »Spregovoriti sem se odločila zavoljo sebe in drugih žensk, ki so se znašle v zvezah, v katerih trpijo nasilje in zlorabo.«

Ponudil osemmestni znesek

Cassie ni bila edina žrtev Diddyjeve temne plati, ki jo skriva pred svetom. V tožbi je namreč navedla, da je nameraval razstreliti avto raperja Kida Cudija. Te svoje zlovešče načrte ji je zaupal med pariškim tednom mode leta 2012, k temu pa ga je menda gnalo ljubosumje, ker se je mladi raper začel zanimati zanjo. »Rekel ji je, da bo dal razstreliti Cudijev avtomobil in da hoče, da je Kid tedaj doma s prijatelji. Kmalu za tem je Cudijev avto v resnici eksplodiral na njegovem dovozu,« se bere tožba. Tem besedam je pritrdil tudi Cudijev predstavnik.

Le dan pred zunajsodno poravnavo je zvezdnikov odvetnik Benjamin Brafman dejal, da je Venturova pred tem zahtevala 30 milijonov, drugače bo njen odnos s Combsom popisala v knjigi, ki bo močno škodovala raperjevemu ugledu. To njeno zahtevo sta »brezpogojno zavrnila kot nesramno izsiljevanje, zaradi česar se je nato zatekla k tožbi«.

Oglasil pa se je tudi Cassiejin odvetnik Doug Wigdor in zatrdil, da ji je Diddy za molk ponudil osemmestni znesek in tako želel preprečiti, da bi tožbo vložila.