Raper P. Diddy obtožen hudodelskega združevanja in spolne trgovine

Zvezno tožilstvo v New Yorku je danes vložilo obtožnico zaradi hudodelskega združevanja in spolne trgovine proti rap/hip hop glasbeniku Seanu Diddyju Combsu, ki se že dlje časa sooča z obtožbami o spolnih nadlegovanjih in napadih, poročajo ameriški mediji. Combsa so aretirali v ponedeljek zvečer po lokalnem času v hotelu na Manhattnu.

Combsov odvetnik Marc Agnifilo je novinarjem zatrdil, da glasbeni mogotec sodeluje s preiskovalci. Kot je še povedal, se je glasbenik prejšnji teden namerno preselil v New York, da bi bil na voljo pravosodju v primeru obtožnice, ter da želi Combs na sodišču oprati svoje ime. 54-letnega glasbenika in producenta je opisal kot družinskega človeka, ki morda ni popoln, a ni kriminalec.

Combsa so aretirali agenti ministrstva za domovinsko varnost ZDA, ki so že 25. marca izvedli hišni preiskavi pri Combsu v Miamiju in Los Angelesu. Njegov odvetnik Aaron Dyer je takrat komentiral, da je šlo za veliko zlorabo sil na vojaški ravni za preiskavo brezpredmetnih obtožb.

Aretacija glasbenika FOTO: David Swanson Afp

Cassi trdi, da jo je posiljeval in pretepal

Glasbenika je novembra lani njegova nekdanja varovanka, pevka R&B glasbe ter partnerka Cassie (Casandra Ventura) tožila zaradi spolnih zlorab. Navajala je številne orgije z mamili, na katerih so ženske silili v spolne odnose. S podobnimi obtožbami, ki jih Combs zanika, so potem prišle na dan še druge ženske.

Cassie je v tožbi navedla tudi večletna posilstva in pretepanja ter spolno trgovanje. V tožbi, ki je bila kasneje izvensodno poravnana, je tudi navajala, da jo je silil v spolne odnose z drugimi moškimi in to snemal.

Ameriška televizija CNN je nato maja letos objavila posnetek, kako Combs v hotelu pretepa in brca Cassie. Combs se je po objavi videa javno opravičil, a je bilo potem proti njemu zaradi podobnih obtožb vloženih še najmanj šest tožb.

Obtožbe že leta 1991

Sean John Combs se je rodil 4. novembra 1969 v Harlemu in je leta 1990 kot pripravnik vstopil v glasbeno industrijo pri založbi Uptown Records, kjer je sčasoma postal vodja talentov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Leta 1991 je sodeloval pri promociji košarkarske tekme in koncerta zvezdnikov na newyorškem City Collegeu, na katerem je v stampedu umrlo devet ljudi. Na dogodku je bilo več tisoč ljudi več, kot je bilo dovoljeno. Sledila je vrsta tožb. Combs je bil obtožen, da je najel neustrezno varnostno službo.

Potem, ko je izgubil službo, je ustanovil lastno založbo Bad Boy Records in sledila je njegova uspešna glasbena kariera, med katero je med drugim osvojil glasbeno nagrado grammy. Podal se je tudi v Hollywood in resničnostne šove. V javnosti je odmevala tudi njegova zveza z Jennifer Lopez.

Seanu Diddyju Combs FOTO: Angela Weiss Afp

Na tečaj obvladovanja jeze

Leta 1999 je bil obtožen, da je v nočni klub na Manhattnu prinesel pištolo in potem skušal podkupiti svojega šoferja, da prevzame odgovornost. V streljanju so bile ranjene tri osebe, Combsa pa so na koncu oprostili. Za napad je bil obsojen njegov takratni varovanec Shyne, ki je v zaporu odsedel približno osem let. Zdaj se imenuje Moses Barrow in je član predstavniškega doma v rodnem Belizeju.

Istega leta je bil Combs tudi aretiran zaradi obtožbe, da je v New Yorku pretepel direktorja založbe. Combs je priznal krivdo zaradi nadlegovanja in bil obsojen le na tečaj obvladovanja jeze.

Combs, znan tudi kot Diddy in Puff Daddy velja za ključno osebnost pri svetovnem vzponu hip-hopa ob koncu 20. stoletja. Pripomogel je k nastanku številnih glasbenih zvezd rapa in R&B glasbe, kot so Notorious. B.I.G. in Mary J. Blige.