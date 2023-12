Prva zaporniška fotografija igralca, obsojenega za posilstvo. Padli zvezdnik bo za zapahi 30 let

Igralec Danny Masterson (47), najbolj znan po vlogi Stephena Hydea v uspešnici Oh, ta sedemdeseta, je bil obtožen posilstva treh deklet, ki so se zgodila pred dvema desetletjema, na sojenju pa je bil spoznan za krivega za dva od treh omenjenih primerov.

Ko so ga obsodili na trideset let zapora, so ga vklenjenega odpeljali iz sodne dvorane. Njegova žena Bijou Phillips Masterson, ki je sicer ves čas sodnega procesa možu stala ob strani in je ob izreku kazni planila v neutolažljiv jok, je že vložila tožbo za ločitev.

Obtožbe je zanikal

Po izreku sodbe so Mastersona premestili na prestajanje kazni v državni zapor North Kane v Kaliforniji, zdaj pa je na površje prišla tudi prva fotografija igralca v zaporniški obleki. Na fotografiji je oblečen v oranžno zaporniško obleko, pustil si je brado in brke, njegov obraz pa deluje mračno.

Kazen prestaja v državnem zaporu North Kane v Kaliforniji. FOTO: Profimedia

Njegov prvi nastop pred sodiščem je bil pred pol leta, ko so prišle obtožbe o posilstvu treh žensk, ki jih je spoznal v scientološki cerkvi, katere član je. Te ženske so ga tudi obtožile, da jih je med letoma 2001 in 2003 omamil tako, da jim je dal v pijačo mamila v njegovi vili v Los Angelesu z namenom, da jih posili. Ta je obtožbe zanikal.

»Od prvega dne sem zanikal nezaslišane obtožbe zoper mene. Sodstvo je te obtožbe preiskovalo pred petnajstimi leti in nato odločilo, da niso veljavne,« je povedal za UsWeekly leta 2017. »Nikoli nisem bil obtožen kaznivega dejanja, kaj šele obsojen. V tej državi si nedolžen, dokler ti ni dokazana krivda. Toda v trenutnem ozračju si obsojen od trenutka, ko si obtožen,« je dodal takrat.

Po ponovnem sojenju je bil maja 2022 obtožen, nato pa je njegova žena Bijou Phillips vložila zahtevo za ločitev, navajajoč nepremostljive razlike.