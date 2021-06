Producenta obtožujejo spolnih zlorab

»Šokiran in osupel,« se je ob novici o spolnih napadih odzval Ricky Gervais, ki je s Hansonom že večkrat sodeloval. FOTO: Handout/Reuters

Vedel se je kot stric

Pretvarjal se je, da jim želi pomagati, v njih vzbudil zaupanje, nato pa jih spolno zlorabil.

Izrabljal je svoj vpliv.

Vse zanika

Med veljaki Britanske akademije za film in televizijo je završalo. Igralca in producenta, ki je letos dobil posebno nagrado bafta za izjemen prispevek k britanskemu filmu, je namreč kar 26 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja, neželenega dotikanja in grabljenja, besedne zlorabe, neprofesionalnega vedenja, snemanja precej nazornih filmčkov ali fotografij brez dovoljenja.Zato mu Britanska akademija ni vzela le častne bafte, ampak so ga tudi izključili iz svojih vrst, kar je bilo po mnenju, njegovega stanovskega kolega in tudi člana Akademije, nekoliko pretirano. Morda ker proti Clarku ni bilo dovolj dokazov, da bi policija proti njemu nemudoma sprožila uradno preiskavo. No, tako so mislili nekateri, a se je izkazalo, da je Hanson očitno zgolj stal za nekom s podobnimi nagnjenji. Zdaj se je namreč še proti njemu dvignila enajsterica žensk, ki naj bi jih režiser in z zlatim globusom in bafto ovenčani producent spolno napadel. Težke obtožbe, ki so jih njegove žrtve opisale v dolgem pismu in ga naslovile na Akademijo in Netflix, je zvezdniški producent sicer kategorično zanikal, kar pa ni bilo dovolj, da ne bi Netflix nemudoma ustavil vseh njegovih projektov, Britanska akademija pa ga je kot Clarka izločila iz svojega kroga.V štirih desetletjih, kolikor jih je Hanson posvetil sedmi umetnosti, se je uveljavil kot eden najbolj izvrstnih producentov za največjimi britanskimi komičnimi šovi in humorističnimi nanizankami. A sta mu moč in vpliv, ki sta prišla s tem slovesom, očitno stopila v glavo ter na plan privlekla njegovo temno plat spolnega plenilca. Kot takšnega ga je orisalo enajst žensk, ki naj bi jih med letoma 2008 in 2015 spolno napadel, pri vseh pa je uporabil podoben modus operandi. Sprva jih je zazibal v lažen občutek varnosti, se pretvarjal, da jim želi zgolj pomagati na njihovi poti k filmski ali televizijski slavi, in jih nato, ko so mu povsem zaupale, zlorabil. Ena izmed njih se je spomnila napada iz leta 2008, ko ji je pomagal pri razčlenjevanju scenarija in njeni potencialni vlogi, to pa se je zaključilo s seksom, v katerega ni privolila, zaradi česar je do danes travmatizirana.Spet druga, ki se je predstavila kot, trdi, da jo je Hanson vzel pod svoje okrilje, se vedel kot njen mentor in jo seznanil s pomembnimi ljudmi v industriji, nato pa jo je, ko je bila preveč opita za privolitev, napadel. »Pridobi tvoje zaupanje, nato pa izrabi trenutek ranljivosti, zaradi česar si v še večjem šoku, kot bi sicer bila,« je zajadrala v tisto noč leta 2015, ko sta šla na pijačo, po kateri pa je zanjo postalo vse nejasno in megleno. Spomni se, da jo je pospremil domov, »moj spomin je precej nejasen, a vem, da me je pri meni doma začel slačiti. Odrinila sem ga, a je vztrajal. Padala sem v omedlevico in se zbujala iz nje, vsakokrat, ko sem se za nekaj hipov zavedla, pa sem videla, da seksa z menoj.«Tretja, ki jo je izrabil in se je predstavila kot, pa se podobno spomni, kako je Hansonu sprva uspelo pridobiti njeno zaupanje. Zaslepil jo je z obljubami, da jo bo seznanil z ljudmi, ki ti v tej industriji lahko odprejo prenekatera vrata, in se vseskozi vedel kot stric, ki želi le dobro. Zato tedaj, ko ji je ponudil, da lahko prenoči pri njem na kavču, ni niti pomislila, da ima bolj zlovešče načrte. »To se mi ni zdelo nič posebnega, v mojih očeh je bil prijatelj. Spomnim se, da mi je nato rekel, da lahko z njim delim posteljo, saj da vem, da mu lahko zaupam, da se ne bo zgodilo nič. Bila sem povsem na robu postelje, ko je bil nenadoma za mano. Roke je ovil okoli mene. Bilo je neprijetno. Grozna izkušnja, saj se je vse, v kar sem verjela, zdrobilo v prah,« je dejala, brez podrobnosti, saj jo je še vedno strah njegovega vpliva in maščevalnosti.V skupnem pismu so ga obtožile, da izrablja svoj vpliv, položaj in zveze, da preži na precej mlajše, pogosto ranljive ženske, v katerih vzbudi zaupanje in jih nato zlorabi. »Izvedel sem za obtožbe, kolikor razumem, so večinoma anonimne. Izmišljene so, v vseh desetletjih dela pri industriji se čez mene nikoli ni nihče pritožil. Kategorično zanikam, da sem kar koli storil narobe, vse obtožbe zanikam,« se je oglasil Hanson, čigar besede pa niso pomirile ne Akademije ne Netflixa. »Četudi obtožbe časovno niso povezane z nobenim našim projektom, smo ga nemudoma odstranili s produkcij, zadevo pa prepustili policiji,« so se oglasili pri Neflixu, podobno so ukrepali pri Akademiji, saj so mu že odvzeli članstvo.