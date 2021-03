Princesi dva milijona kazni

Edoarda Crociani naj bi skrivala velik del družinskega premoženja. FOTO: Salvatore Laporta/getty Images

Camilla je že povedala, da tolikšne vsote nima niti denarja ne more zbrati v tako kratkem času.

Italijanska princesase že več kot desetletje bori za povračilo več kot sto milijonov evrov, ki so izginili iz sklada, ki ga je zanjo in njeno sestropo smrti očeta ustanovila njuna mama. Omenjeni znesek je nenadoma izginil iz sklada leta 2010 ter se pojavil na računu mame Edoarde, zato se Camilla boji, da je denar namenjen zgolj njeni sestri, sama pa da bo ostala brez vsega.Po dolgotrajni sodni bitki, med katero je sodišče podrobno pregledalo finančno stanje družine in ugotovilo precej neskladja, je bila Camilla decembra lani spoznana za krivo prikrivanja, sodišče pa ji je znova odredilo, da mora predati vse dokumente o družinskem premoženju ter razkriti lokacijo slik, ki naj bi jih pomagala skriti mami.Camilla tega ni storila, na zahtevo se je celo pritožila in vztrajala, da o slikah, med katerimi je 50 milijonov vredna umetnina francoskega slikarja, ne ve nič. Sodišče je pritožbo zavrnilo in princesi naložilo plačilo dveh milijonov evrov globe. Za poravnavo ima dva meseca časa, v nasprotnem primeru ji grozi eno leto zaporne kazni.Camilla je že povedala, da tolikšne vsote nima niti denarja ne more zbrati v tako kratkem času, a sodnik ni bil z njo prav nič prizanesljiv, dejal je, da bi se morala Camilla ves čas zavedati, da obstaja velika verjetnost, da bo njena pritožba zavrnjena, ter začeti zbirati denar za plačilo globe.»Od 25. februarja 2020, ko se je začelo zapletati okrog premoženja in je sodišče zahtevalo dokumente, je vedela, da je zelo verjetno, da bo morala, če dokumentov ne predloži, plačati globo. Da se bo to res zgodilo, tudi njen dejanski znesek, je vedela od izreka obsodbe 22. decembra lani. Imela je dovolj časa in priložnosti, da zbere zahtevane dokumente ali denar za globo,« je dejal sodnik.