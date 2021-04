Princesa že skoraj štiri leta čaka na poroko

Princesini si ne želijo, da bi jih povezovali s škandalom, v katerega je vpletena družina njenega zaročenca. FOTO: Toru Hanai/Reuters

Ko se bo princesa Mako poročila z običajnim državljanom, bo izgubila naziv in vse ugodnosti, ki ji kot članici vladajoče družine pripadajo, vključno z denarjem in domom. Tako veleva zakon, ki prav tako prepoveduje ženskim potomkam vladarja, da bi zasedle prestol, čeprav se v japonski cesarski družini zadnja leta rojeva vedno manj sinov. Ker bi zaradi tega monarhija lahko že zelo kmalu zabredla v krizo, si mnogi prizadevajo, da bi se ta zakon spremenil, a konservativni člani največje politične stranke temu nasprotujejo.

Komura je pozval mamo in njenega nekdanjega zaročenca, naj znova sedeta za mizo in zadevo razrešita enkrat za vselej.

Princesa ​, nečakinja japonskega cesarja, že skoraj štiri leta čaka, da si bo nadela tradicionalno poročno obleko ter izbrancu obljubila večno zvestobo, a ta dan se vedno bolj odmika. Uradno sta zaroko oznanila leta 2017 in takrat dejala, da se vzameta naslednje leto. To se ni zgodilo, saj je princesa oznanila, da sta se prenaglila in da bo bolje, če še malo počakata.Obred je bil prestavljen na lani, leto 2019 je bilo za japonsko cesarsko družino namreč že prepolno dogodkov, saj je takrat odstopil nekdanji cesar, vladanje je prevzel njegov sin, vse pa je s seboj prineslo množico slovesnosti in tradicionalnih postopkov, ki se jih je treba držati. A tudi lani s poroko ni bilo nič, tokrat zaradi pandemije novega koronavirusa. Potem ko sta jo še drugič prestavila, zaročenca nista več ugibala o tem, kdaj naj bi bil naslednji primeren trenutek, da končno postaneta mož in žena.Morda tudi zato, ker je lani princjavno izrazil dvom, da poroka sploh bo. A par očitno ni vrgel puške v koruzo. Zdaj je spregovoril princesin zaročenec, 29-letni, običajni državljan, ki se je vanjo zaljubil med študijem. Komura je odločen, da se bosta z Mako poročila, saj da »sta si globoko naklonjena«, in žal mu je, da so se pojavile govorice, ki so po navedbah nekaterih tudi glavni razlog, da palača poroke ne želi.Komurova mama in njen nekdanji partner naj bi se namreč pred leti zapletla v finančni škandal, ki je na vso družino vrgel temno senco, cesar pa se boji, da bi ta po poroki padla tudi na vladajočo družino. Komura, ki v New Yorku študira pravo, je zdaj prek svojega odvetnika javno objavil 24 strani dolgo poročilo, ki bi pojasnilo, kaj se je v resnici zgodilo, in tako poskušal popraviti storjeno škodo.»Mislim, da mi veliko ljudi ne zaupa, ker nisem že prej spregovoril o tem, a morda čas ni bil pravi,« je v izjavi dejal Komura, ki je zadevo poskušal pojasniti že pred slabimi tremi leti, a mu javnost ni verjela. Zdaj upa, da bo s podrobnejšimi informacijami prepričal tudi skeptike. Tako je med drugim priznal, da je njegova mama od nekdanjega zaročenca res prejela večjo vsoto denarja, namenjenega tudi njegovemu šolanju, a ker sta se o pogojih glede vračila dogovorila le ustno, je vse izpadlo zelo narobe, česar pa si nihče od vpletenih ni želel.Komura je zato zdaj pozval mamo in njenega bivšega, naj znova sedeta za mizo in zadevo razrešita transparentno ter enkrat za vselej, mamin dolg je pripravljen poplačati celo sam. V palači naj bi bili z njegovim prizadevanjem zadovoljni, princesa in Kei pa upata, da bo to končno dovolj, da bodo določili datum njune poroke ter obred tudi izpeljali.