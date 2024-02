Princesa Charlene po stopinjah Grace Kelly

Monaška knežja družina je povezana z nemalo škandali, nad njo naj bi viselo prastaro prekletstvo, ki njenim članom stoji na poti do srečne ljubezni, nedvomno pa jo označuje tudi svojevrsten glamur.

Med drugim po zaslugi nekdanje princese, bivše igralke in nato žene princa Rainierja III., Grace Kelly.

Nekdaj modna ikona se je leta 1956 poročila s tedanjim poglavarjem Grimadijev in je s svojo izbiro oblačil močno vplivala na modni svet tedanjega časa, piše Mail Online.

Seveda ne zgolj po zaslugi okusa, temveč tudi po zaslugi zajetnega proračuna, ki ga je lahko porabila za svojo garderobo.

A očitno ni edina tamkajšnja princesa z izbranim modnim okusom in dovolj visokimi sredstvi, da mu lahko sledi.

Nekdanja olimpijska tekmovalka in žena sedanjega monaškega monarha princa Alberta II. princesa Charlene prav tako kot njena predhodnica povsod, kjer se pojavi, pozornost pritegne z izbranimi in dragimi oblačili.

Samo lani je zanje odštela nekaj manj kot 250.000 evrov, med oblekami, ki jih je nosila, sta bili toaleti modnih hiš Akris in Valentino, nakit priznane draguljarske hiše Graff jewels ter obutev in dodatki znanih oblikovalcev Manolo Blahnik, Jimmy Choo in Bottega Veneta.

Drag okus princese Charlene je bil viden že na njen poročni dan julija 2011, kjer je bila odeta v 130 metrov svile v obleki modne znamke Armani Privé, v kateri je bilo všitih 20.000 biserov. Oblačilo, tedaj vredno skoraj 13.000 bi danes stalo več kot 17.000 evrov.

Dandanes je princesa Charlene, tako kot je bila nekoč njena pokojna tašča, nedvomno ena najprepoznavnejših princes, kar, po zaslugi oblačil, ni prav nič nenavadnega.