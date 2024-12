Prva sta princesa Charlene in princ Albert: princesa je kot vedno, videti ...

Monaška knežja družina je svoje privržence razveselila s toplo božično razglednico, s katere se iz udobne dnevne sobe z lepim kaminom, božično smreko in drugim prazničnim okrasjem, smejijo princ Albert, princesa Charlene ter njuna devetletna dvojčka princ Jacques in princesa Gabriella, piše Hello.

Zapis ob objavi se glasi: »Knežja palača z veseljem deli praznično fotografijo knežje družine.«

Na instagramu so se zvrstili komentarji, polni pohval sploh princese Charlene, ki se po daljših težavah z zdravjem znova redno ob možu, sinu in hčerki pojavlja v javnosti.

»Krasna fotografija princesa Charlene je kot vedno, videti odlično,« se denimo glasi eden od zapisov, v katerih ne manjka lepih želja ob prihajajočih praznikih.

Monaška knežja družina je letos prva med kraljevimi, ki je razveselila s praznično fotografijo, zagotovo ji bodo sledili kralj Karel III. s kraljico Camillo, valižanska princ in princesa, španski kralj Filipe in kraljica Letizia, belgijski kralj Philippe in kraljica Mathidle.

Letošnjo fotografijo Monačanov je tako kot lani posnel Éric Mathon, sicer pa je za monaško knežjo družino pester teden:

Njeni člani so v Monaku že prižgali lučke, ob palači pa že stoji visoko praznično drevo ter napoveduje mnoge božično-novoletne dogodke.