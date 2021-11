Princ odhaja na Barbados

Barbados bo v novo leto vstopil kot republika. Prejšnji mesec so že izvolili prvo predsednico, to je postala generalna guvernerka Sandra Mason, ki bo zaprisegla konec novembra, ko bodo proslavili 55. obletnico osamosvojitve.

Dogodka naj bi se na povabilo premierke Barbadosa Mie Amor Mottley udeležil tudi britanski princ Charles, ki je na samostojno pot leta 1980 že pospremil Zimambve, leta 1997 je prisostvoval tudi predaji nekdanje britanske kolonije Hongkong Kitajski. »Njegova visokost valižanski princ bo obiskal Barbados ter se udeležil slovesnosti ob razglasitvi republike. Nanjo ga je kot bodočega voditelja držav Skupnosti narodov povabila premierka. Na slovesnost bo prišel kot njen posebni gost, nato se bo udeležil še nekaj kratkih uradnih obiskov,« so sporočili iz palače.

Kraljevi so Barbados obiskovali precej pogosto. Ko je bil leta 2016 tam princ Harry, ga je naokoli popeljala domačinka Rihanna. FOTO: Chris Jackson/getty Images

Barbados je tako postala še ena v nizu karibskih držav, ki na čelu ne želijo več imeti britanskega vladarja, temveč predstavnika lastnega ljudstva. Prva je republika leta 1970 postala Gvajana, šest let pozneje ji je sledil Trinidad in Tobago, nato leta 1978 še Dominika. Podobne želje je v zadnjih letih izrazila Jamajka.

Britanski imperij je nekoč veljal za največjega v zgodovini, saj je pokrival kar četrtino ozemlja na našem planetu, nato so se začele države v začetku prejšnjega stoletja počasi osamosvajati, pozneje so dobile tudi lastne voditelje, je pa večina ostala v Skupnosti narodov. Trenutno je britanska kraljica Elizabeta II. še vedno na čelu 14 britanskih kolonij – Antigve in Barbude, Bahamov, Avstralije, Belizeja, Kanade, Grenade, Jamajke, Nove Zelandije, Papue Nove Gvineje, Svetega Krištofa in Nevisa, Svete Lucije, Svetega Vincenta in Grenadinov, Solomonovih otrokov in Tuvaluja. Politična ureditev večine je parlamentarna ustavna monarhija.