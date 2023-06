Princ Harry ni bil povabljen

Na tradicionalni rojstnodnevni paradi v čast britanskemu monarhu, letos prvič v čast kralju Karlu III., se je v soboto v Londonu zbrala velika množica ljudi. Na vojaški paradi, imenovani Trooping the colour ali Pozdrav zastavi, je sodelovalo več kot 1400 kraljevih vojakov in več deset plovil britanskih zračnih sil.

Na tribunah okoli paradnega trga Horse Guards Parade je sedelo 8000 gledalcev, izbranih z žrebom, na katerega se vsako leto prijavi okoli 250.000 ljudi. Z vojaško parado na Otoku v skladu z večstoletno tradicijo uradno počastijo rojstni dan britanskega monarha. Štiriinsedemdesetletni Karel III. je na paradi po znameniti ulici The Mall jahal na konju, kar je Elizabeta II. nazadnje storila leta 1986.

Paradi vojaške garde je sledil prelet letal britanskih kraljevih sil, ki si ga je kraljeva družina ogledala z balkona Buckinghamske palače. Letala so na nebu s formacijo izpisala inicialki CR, ki pomenita Charles Rex oziroma kralj Karel.

Karel III. je prejel rojstnodnevne želje ljudstva. FOTO: Toby Melville/Reuters

Karla so spremljali kraljica Camilla in drugi člani kraljeve družine, med njimi prestolonaslednik princ William, medtem ko njegov brat, princ Harry, na slovesnost ni bil povabljen. Med gosti so bili tudi britanski premier Rishi Sunak s soprogo ter številni predsedniki, monarhi in predstavniki držav Commonwealtha.

Čeprav ima Karel III. rojstni dan 14. novembra, rojstni dan britanskega monarha v skladu s tradicijo praznujejo junija, ko je vreme na Otoku praviloma lepše in primernejše za številne dogodke na prostem.

Tradicija Trooping the colour izhaja iz priprav na bojevanje, ko so zbrali zastave polkov in jih pokazali vojakom, preden so šli v bitko, da so jih ti nato v zmedi med bojevanjem lahko prepoznali in ocenili svoj položaj na bojišču.